به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي فوتبال بحرين با پيروزي برابر كره شمالي به صدرجدول رده بندي گروه دوم رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2006 درمنطقه آسيا رسيد.
دقايقي قبل تيم فوتبال بحرين درپيونگ يانگ مقابل كره شمالي به برتري 2 بريك دست يافت.
بحريني ها كه دربازي اول برابر ايران درمنامه به تساوي بدون گل رسيده بودند، با ولفگانگ سيدكا مربي جديد خود اولين پيروزي را كسب كردند. گلهاي تيم ملي بحرين توسط علي حسن دردقايق 7 و57 به ثمررسيد وتك گل كره شمالي دردقيقه 62 توسط پاك به ثمررسيد.
گفتني است: داورتايلندي اين ديداربارها به بازيكنان خاطي بحرين كارت زرد نشان داد.
ايران - ژاپن اولين آزمون سال 1384 تيم ملي فوتبال
پيروزي تيم ملي بحرين در برابر كره شمالي
تيم ملي فوتبال بحرين به پيروزي با ارزش دو بريك مقابل كره شمالي در شهر پيونگ يانگ دست يافت.
به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي فوتبال بحرين با پيروزي برابر كره شمالي به صدرجدول رده بندي گروه دوم رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2006 درمنطقه آسيا رسيد.
کد مطلب 167435
نظر شما