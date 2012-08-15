بیشترین سهم دولت از صندوق حمایت کشاورزی استان تهران به ورامین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین تاجیک عصر چهارشنبه در دومین نشست توجیهی طرح صندوق حمایت از سرمایه بخش کشاورزی که در محل فرمانداری شهرستان ورامین برگزار شد، افزود: در حال حاضر 6200 بهره بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند و 74 تشکل در بخش های دامی، باغی، توسعه مکانیزاسیون، فنی مهندسی و عشایری در سطح شهرستان مشغول به کار هستند.

صندوق می تواند فرمایش رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را برآورده کند

وی گفت: خوشحال هستیم که بیشترین سهم دولت در استان تهران به شهرستان ورامین اختصاص داده شده است؛ چراکه این صندوق می تواند علاوه بر حمایت از بخش کشاورزی، فرمایش مقام معظم رهبری را نیز در خصوص اقتصاد مقاومتی برآورده کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین از اهداف تشکیل این صندوق را حمایت و جذب سرمایه در بخش کشاورزی و رقابت در بین تولید کنندگان دانست.

صندوق تمام فعالیت را به تولیدکنندگان واگذار کرده است

سپس معاون برنامه ریزی فرماندار ورامین بیان داشت: این صندوق تمام فعالیت را به تولیدکنندگان واگذار کرده و به این ترتیب مشکلات بانکها در این خصوص از بین رفته است.

یاسینی اضافه کرد: در این صندوق، قوانین دست و پاگیر و واسطه ها بسیار کم شده و این امر، نویدی خوشایند برای جذب تسهیلات است.

گفتنی است که این نشست با حضور چشمگیر تولیدکنندگان، تشکلها و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد.