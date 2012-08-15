به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمعانیان با اشاره برنامه‌های ویژه مجموعه مدیریت دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های علمی پژوهشی اظهار داشت: در راستای حمایت از انتشار مقالات با کیفیت در مجلات معتبر و نیز ایجاد مشوق‌های لازم برای انگیزش پژوهشگران این دانشگاه، تاکنون بیش از چهار میلیارد و 300 میلیون ریال برای مقالات منتشر شده در سال 2011 به پژوهشگران این دانشگاه پرداخت شده است.

وی افزود: میزان مبالغ تشویقی به مقالات علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با رشد بیش از سه برابر، از مبلغ 913 میلیون ریال در سال 2008 به عدد دو میلیارد و 870 میلیون ریال در سال 2011 افزایش یافته است.

مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان مجموع مشوق‌های مالی دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشجویان جهت انتشار مقالات علمی پژوهشی این دانشگاه در سال 2008 را 374 میلیون ریال برشمرد و تاکید کرد: دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با دریافت یک میلیارد و 429 میلیون ریال از مبالغ اهدائی سال 2011 ، ضمن رشد قریب به چهار برابری در دریافت این تسهیلات، حدود یک سوم از مبالغ اهدایی به مقالات علمی پژوهشی سال 2011 دانشگاه صنعتی اصفهان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان این که مبلغ پرداخت شده برای انتشار مقالات سال 2011 با گزارش دیگر مقالات منتشر شده در این سال افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: جهش قابل توجه حمایت‌های مالی دانشگاه صنعتی اصفهان از انتشار مقالات علمی پژوهشی نشان از حرکت شتابان محققان و پژوهشگران این دانشگاه در ارائه یافته‌های جدید علمی دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه صنعتی اصفهان به نشانی www.iut.ac.ir مراجعه کنند.

ارائه تسهیلات و بورس های تحصیلی ویژه به برگزیدگان علمی کنکورسراسری 91



معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان از ارائه تسهیلات، خدمات و بورس های تحصیلی ویژه به داوطلبان برگزیده علمی انتخاب کننده این دانشگاه در کنکور سراسری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شریعتمداری با اشاره به برنامه های این دانشگاه به منظور جذب نخبگان علمی از سراسر کشور اظهار داشت: دانشگاه صنعتی اصفهان به دانش آموزان برتر کنکور سراسری که این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب نمایند، بورس های تحصیلی دو تا چهار ساله اعطاء می کند.

وی افزود: دانش آموزانی که دارای رتبه تک رقمی در کنکور سراسری هستند و دانشگاه صنعتی اصفهان را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند از بورسیه تحصیلی چهار ساله این دانشگاه در مقطع کارشناسی بهره مند خواهند شد.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که بورسیه اعطایی دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشجویان مقطع کارشناسی برخورداراز رتبه دو رقمی در کنکور سراسری سه ساله است گفت : نفرات اول تا سوم المپیادهای علمی دانش آموزی کشور و نیزدانش آموزانی که تراز آنها در کنکور سراسری بیش از 10625 باشد، درصورت انتخاب این دانشگاه جهت تحصیل،از بورس تحصیلی دو ساله بهره مند می شوند.

وی شرط استمرار پرداخت بورس های تحصیلی به دانشجویان برگزیده را قرار گرفتن در میان 10 درصد برتر دانشجویان همان ورودی بیان و تاکبد کرد: مبالغ بورسیه اعطایی به این دانشجویان بر اساس رتبه کسب شده و بصورت ماهیانه پرداخت خواهد شد.

شریعتمداری همچنین ازارائه تسهیلاتی چون اتاق های کم جمعیت خوابگاه ها، استفاده رایگان از استخر،امکانات ورزشی، کتابخانه، سایت های کامپیوتری، ابررایانه و ... بر حسب امکانات موجود در این دانشگاه برای برگزیدگان علمی ادامه دهنده تحصیل در دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد.



