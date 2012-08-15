مس را در اهواز شکست می دهیم/ نگاهی به تیم ملی ندارم

بختیار رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مس کرمان واقعا تیم خوبی است و همیشه در مقابل ما خوب بازی کرده و نتیجه هم گرفته است اما در این فصل نباید از ما نتیجه بگیرد.

وی بیان کرد: شک نکنید که ما برای برد وارد میدان می شویم زیرا در این فصل به دنبال کسب سهمیه آسیایی هستیم.



کاپیتان تیم فولاد افزود: امیدوارم که هواداران در این دیدار با حمایت همه جانبه خود به ما کمک کنند تا بتوانیم با کسب پیروزی در این بازی دلشان را شاد کنیم.



وی در خصوص لیست اعلام شده بازیکنان تیم ملی گفت: بالاخره کادر فنی تصمیم گرفته و این بازیکنان را انتخاب کرده است اما با این شرایطی که وجود دارد دیگر به تیم ملی نگاه نمی کنم زیرا دیگر همه چیز معلوم است و من دیگر حرفی ندارم.



بازی دو تیم فوتبال فولاد خوزستان و مس کرمان ساعت 22 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

