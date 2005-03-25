" مولانا " در بلخ صاحب خانه شد





به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، تاسيس خانه ي مولانا در بلخ با هدف توسعه ي فرهنگي در افغانستان صورت گرفته است . درمراسم افتتاح نهاد ياد شده در شهر مزارشريف، احمد ضيا مسعود - معاون رييس جمهور افغانستان گفت : اميدوارم از اين به بعد ، ولايت بلخ كه زادگاه مولانا جلال الدين بلخي است ، بتواند بار ديگر همان جايگاه فرهنگي را كه در گذشته داشت ، به دست آورد .



كولمن باركس پژوهشگر آمريكايي كه مثنوي مولوي را به زبان انگليسي ترجمه كرده است ، از جمله ميهماناني بود كه در مراسم افتتاح خانه ي مولانا حاضر گرديد . وي طرفداران مولانا درده سال اخير در آمريكا را فراوان خواند . مولانا جلال الدين محمد بلخي ، بزرگترين شاعر و عارف سده ي هشتم قمري است كه كتاب مثنوي معنوي و غزليات شمس از آثار مشهور او در شرق وغرب است.