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۲۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

افشار نادری:

دقت و کیفیت در پروژه های مسکن مهر فیروزکوه فدای سرعت نشود

دقت و کیفیت در پروژه های مسکن مهر فیروزکوه فدای سرعت نشود

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار فیروزکوه بیان داشت: با توجه به اینکه در این شهرستان به خاطر اقلیم آب و هوایی، نیمی از سال فعالیت های عمرانی امکان پذیر نیست، پیمانکاران نباید دقت و کیفیت را فدای سرعت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن فیروزکوه که عصر چهارشنبه برای تسریع در پروژه های مسکن مهر "دشت ناصر"  با حضور مجتبی صالحی معاون آبفا ی شرق استان تهران، جواد لاری معاون بنیا د مسکن استان تهران و رؤسای ادارات مرتبط این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

سعید افشار نادری در این جلسه افزود: با توجه به بازدید دو هفته پیش وزیر مسکن وشهرسازی از "دشت ناصر" فیروزکوه و تمهیداتی که  برای احداث واحد تجاری، افزایش وام مسکن تا 25 میلیون تومان، مشکلات ورودی سایت مسکن مهر و صدور پایانکار اندیشیده شد، امید است هر چه زودتر دستورا ت وزیر عملیاتی شود.

اولویت خدمات رسانی به فاز 2 پروژه مسکن مهر فیروزکوه

وی گفت: با  توجه به اینکه تا کنون نقطه متمرکز ما روی فاز یک  پروژه مسکن مهر بوده  و انشعاب های گاز، برق و آب در این فاز انجام شده و خیابانها و معابر آماده آسفالت هستند، اکنون اولویت خدمات رسانی با فاز 2 پروژه مسکن  مهر این شهرستان است.

فرماندار فیروزکوه ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات  مسکن مهر، تأمین  نیازهای تعاونی ها به حداکثر رسیده و چند تعاونی که با مشکل روبرو هستند و پیشرفت چشمگیری ندارند، مشکلاتشان در هفته آینده با تشکیل جلساتی با مدیران تعاونی ها بر طرف و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 1674459

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