رهبر مخالفان قرقيزستان به رياست جمهوري و نخست وزيري موقت منصوب شد// انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پس از آنكه نا آراميها و نابسامانيهاي قرقيزستان موجب سقوط دولت وقت به رياست جمهوري " عسكرآقايف" شد امروز نمايندگان پارلمان قرقيزستان "كورمن بيك باقي اف" نخست وزير پيشين و رئيس ائتلاف گروه هاي مخالف دولت را به عنوان كفيل رياست جمهوري و نخست وزيري قرقيزستان انتخاب كردند.

در نشست امروز پارلمان قرقيزستان باقي اف 55 ساله براي عهده داري اين پستهاي دولتي تعيين شد و اين درحالي بود كه شب گذشته حقوقدانان پارلمان در يك نشست فوق العاده باقي اف را تنها براي پست نخست وزيري تعيين كرده بودند.

اين در حالي است كه به گزارش مقامات رسمي حداقل سه تن در درگيريهاي گسترده روز گذشته در بيشكك كشته شدند و 173 تن ديگر از جمله 31 نيروي پليس را در بيمارستانها بستري شدند.

باقي اف پس ازمنصوب شدن به عنوان عالي رتبه ترين مقام كشوري در موقعيت كنوني، انتصاب به عنوان كفيل رياست جمهوري و نخست وزيري كشور از سوي نمايندگان پارلمان، امروز در پارلمان زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري قرقيزستان را ماه ژوئن اعلام كرده و گفت: " با توجه به قوانين موجود دركشور انتخابات جديد رياست جمهوري بايد طي سه ماه آينده برگزار شود و ما در اين باره از قوانين موجود در كشور پيروي مي كنيم."

باقي اف هيچ تاريخ دقيقي را براي برگزاري انتخابات تعيين نكرد. وي علاوه بر تعيين زمان سه ماهه براي برگزاري انتخابات، درمورد برنامه خود درباره پايگاه هاي آمريكا و روسيه در قرقيزستان گفت كه در حال حاضر با توجه به ناآراميها موجود در كشور برنامه اي براي تغيير پايگاه هاي روسيه و امريكا در قرقيزستان ندارد.

اين بيانيه يك روز پس از سقوط دولتي اعلام شد كه با رياست جمهوري عسكر آقايف 15 سال در قرقيزستان در رأس كار بود. به گفته برخي تحليلگران مسائل سياسي رياست جمهوري قرقيزستان برخلاف گرجستان و اوكراين كه پيشتر تجربه مشابهي را در انحلال دولت طرفدار روسيه داشتند و رهبران آنها تحت نظارت مستقيم روسيه انتخاب مي شدند آقايف از دانشمندان قرقيزستان بود كه با راي اكثريت مردم انتخاب شد.