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۲۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

مسیر راهپیمایی روز قدس در نهاوند مشخص شد

مسیر راهپیمایی روز قدس در نهاوند مشخص شد

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند مسیر راهپیمایی روز قدس در نهاوند را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم روز قدس در نهاوند اظهار دات: مسیر راهپیمایی این روز در نهاوند از مسجد جوانان آغاز و پس از طی کردن خیابان ابوذر، چهارراه معلم و میدان امام به مصلی نمازجمعه ختم می شود.

وی با بیان اینکه روز جهانی قدس روز وحدت مسلمانان جهان است، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از این روز رعب و وحشت دارند.

حجت الاسلام گروسی با تاکید بر اینکه قدس متعلق به تمام مسلمانان جهان است، گفت: هر دولت و کشوری که بخواهد قدس را از بلاد مسلمانان جدا کند و یا مورد تعرض و تعدی قرار دهد با پاسخ محکم مسلمانان جهان روبرو خواهد شد.

وی گفت: تدبیر و هوشیاری امام راحل و آینده نگری آن شخصیت بی نظیر تاریخ در معرفی جمعه آخر ماه رمضان بعنوان روز جهانی قدس، باعث شکست نقشه و توطئه دشمنان برای تجزیه و حذف قدس شریف از بلاد مسلمانان شد.

وی افزود: جنایت ننگین سران استکبار و رژیم غاصب صهیونیستی در کشورهای مسلمان نمونه بارز تروریسم و پایمال کردن حق و حقوق بشر است که در سکوت محافل بین المللی و حمایت شیطان بزرگ آمریکا صورت می گیرد و تنها راه مقابله با آن وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان است.

حجت الاسلام گروسی با بیان اینکه اتحاد و یگانگی دنیای اسلام موجب شکست توطئه ها و ترفندهای رژیمهای مستکبرو غاصب می شود، عنوان کرد: باید با بستر سازی مناسب زمینه حضور آحاد و گروه های مختلف مردم بویژه نسل جوان ونوجوان را در این راهپیمایی بزرگ فراهم کرد.

کد مطلب 1674468

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