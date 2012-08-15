مسیر راهپیمایی روز قدس در نهاوند مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم روز قدس در نهاوند اظهار دات: مسیر راهپیمایی این روز در نهاوند از مسجد جوانان آغاز و پس از طی کردن خیابان ابوذر، چهارراه معلم و میدان امام به مصلی نمازجمعه ختم می شود.

وی با بیان اینکه روز جهانی قدس روز وحدت مسلمانان جهان است، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از این روز رعب و وحشت دارند.

حجت الاسلام گروسی با تاکید بر اینکه قدس متعلق به تمام مسلمانان جهان است، گفت: هر دولت و کشوری که بخواهد قدس را از بلاد مسلمانان جدا کند و یا مورد تعرض و تعدی قرار دهد با پاسخ محکم مسلمانان جهان روبرو خواهد شد.

وی گفت: تدبیر و هوشیاری امام راحل و آینده نگری آن شخصیت بی نظیر تاریخ در معرفی جمعه آخر ماه رمضان بعنوان روز جهانی قدس، باعث شکست نقشه و توطئه دشمنان برای تجزیه و حذف قدس شریف از بلاد مسلمانان شد.

وی افزود: جنایت ننگین سران استکبار و رژیم غاصب صهیونیستی در کشورهای مسلمان نمونه بارز تروریسم و پایمال کردن حق و حقوق بشر است که در سکوت محافل بین المللی و حمایت شیطان بزرگ آمریکا صورت می گیرد و تنها راه مقابله با آن وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان است.

حجت الاسلام گروسی با بیان اینکه اتحاد و یگانگی دنیای اسلام موجب شکست توطئه ها و ترفندهای رژیمهای مستکبرو غاصب می شود، عنوان کرد: باید با بستر سازی مناسب زمینه حضور آحاد و گروه های مختلف مردم بویژه نسل جوان ونوجوان را در این راهپیمایی بزرگ فراهم کرد.