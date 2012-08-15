قدس به محور وحدت مسلمانان تبدیل شده است

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قدس به خصوص در چند سال اخیر که منطقه با بیداری اسلامی روبرو بوده است به محور وحدت مسلمانان تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در روز قدس همه مردم به خیابان ها آمده و در راهپیمایی این روز شرکت می کنند افزود: حضور دشمن شکن مردم در این راهپیمایی پیامی جز وحدت و وفاداری به ارمان های امام راحل ندارد که نجات بخش مسلمانان جهان است.

رجایی نظام ایران را نطامی ظلم ستیز دانست و گفت: اکنون ملت و نظام ایران به الگو در میان مسلمانان تبدیل شده است و هوشیاری ملت ایران هوشیار شدند مسلمانان را در پی دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه، مردم استان مرکزی مردمی همیشه در صحنه بودند و در روز قدس حضور یکپارچه خود را نشان خواهند داد گفت: حضو هر چه باشکوهتر ملت ایران در راهپیمایی روز قدس ملت مظلوم و در رنج فلسطین را دلگرم تر خواهد کرد.