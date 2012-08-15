طرح هادی چهار روستا در همدان بازنگری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان گفت:طرح بازنگری چهار روستای آبشینه، مهدی آباد، چشمه قصابان و یسرلو از توابع شهرستان همدان در کار گروه تخصصی طرحهای هادی بنیاد مسکن استان به تصویب رسید.

محمدعلی محمدی افزود: این روستاها دارای جمعیت مناسبی هستند و فاز اول بهسازی در آنها انجام شده است.

وی افزود: با توجه به نیاز توسعه در ساخت و سازهای این روستاها، با تسهیلات اعطایی از سوی دولت طرح و بازنگری آنها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

محمد علی محمدی با اشاره به اهمیت طرح های توسعه روستایی، اینگونه طرحها را سند توسعه آتی روستاها ذکر کرد و اظهارداشت: کارهای عمرانی در روستا ها بر اساس طرح هادی انجام می شود و دهیاران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی اجرای دقیق و صحیح طرح هادی هستند.

99طرح در هفته دولت در شهرستان همدان به بهره برداری می رسد

فرماندار همدان از بهره برداری 99طرح در هفته دولت در شهرستان همدان خبر داد.

حسن قهرمانی مطلق افزود: برای اجرای این تعداد طرح اعتباری افزون بر 128 میلیارد و 660 میلیون ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: بهسازی پنج روستا، اجرای 248 هکتار آبیاری تحت فشار،آبرسانی به پنج روستا، احداث باند آزاد راه همدان- ساوه و بهره برداری یک هزار و 761 واحد مسکن مهر از جمله این طرح ها است.

فرماندار همدان توجه به رسانه را موتور محرک توسعه‌یافتگی دانست و افزود: اصحاب رسانه باید مطالبه‌گری، صداقت و امانت‌داری را در برنامه کاری خود داشته باشند.

وی با بیان اینکه نقش رسانه ها در افکار عمومی و گفتمان سازی در جامعه پوشیده نیست اظهار داشت: آزادی عمل در نقد منصفانه حقوق ذاتی خبرنگاران است.

بررسی موانع و مشکلات طرحهای مشاغل خانگی شهرستان همدان

معاون فرماندار همدان گفت: به منظور بررسی موانع و مشکلات طرح های مشاغل خانگی شهرستان همدان جلسه ای با حضور دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل تشکیل و موانع بررسی شد.

محمدعلی محمدی با اشاره به سهمیه 12.5میلیارد تومانی شهرستان همدان از اعتبارات مشاغل خانگی استان اظهار داشت: تاکنون 48 درصد از این رقم محقق شده و علیرغم بالا بودن از میانگین استانی قابل قبول نیست.

محمدی راهکار تحقق و جذب این اعتبار را رفع موانع اداری و ارتباط هر چه بیشتر بین دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل ذکر کرد.

معاون فرماندار همدان در این جلسه تاکید کرد: تا پایان مرداد ماه سال جاری توسط دبیر خانه کار گروه اشتغال شهرستان و صندوق مهر امام رضا(ع) اسامی افراد معرفی شده به بانکهای عامل ارسال و سامانه دبیرخانه ثبت آخرین وضعیت را برای جلسه آینده گزارش کند.

برخورد جدی با تخلیه کنندگان نخاله های ساختمانی در محل غیرمعین

فرماندارشهرستان همدان از محل تخلیه نخاله های ساختمانی در اراضی روستای رباط شورین بازدید کرد و از برخورد جدی با تخلیه کنندگان نخاله های ساختمانی در محل غیرمعین سخن گفت.

در این بازدید که در راستای رفع مشکلات موجود صورت گرفت، مقرر شد با نظارت بیشتر مسئولان مرتبط از تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه جاده جلوگیری شده و تخلیه فقط در محل دپوی تعیین شده صورت گیرد.

حسن قهرمانی مطلق با اشاره به تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی در طول مسیر و حاشیه راهها گفت: تغییر مسیر محل تخلیه نخاله های ساختمانی در دست بررسیاست.

وی با بیان اینکه با خودروهای متخلف که اقدام به تخلیه نخاله در حاشیه راهها می کنند از طریق نیروی انتظامی و پلیس ساختمان شهرداری برخورد می شود، گفت:مردم در صورت مشاهده احتمالی می توانند با تماس تلفنی در این خصوص کمک قابل توجهی در راستای حفظ محیط زیست داشته باشند.

همچنین دراین بازدید شهردار همدان ازجمع آوری نخاله های تخلیه شده در حاشیه راه تا هفته آینده خبر داد.