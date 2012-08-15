خیانت کشورهای همدست با رژیم اسرائیل نباید فراموش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز اکبریان در بیانه ای در محکومیت رژیم اشغالگر اسرائیل گفت: روز قدس روزی است که یاد آور یکی از ابتکارهای امام خمینی (ره) است، این روز را نیز دنیای اسلام باید گرامی بدارد. توده های مسلمان نگذارند که بعضی از دولت های خود فروخته در فضای آرام وسکوت مصنوعی که به وجود آورده اند فلسطین را ذره ذره و لحظه به لحظه ذوب کنند و قضیه را به دست فراموشی بسپارند.



وی در این بیانیه آورده است: روز قدس روز بیداری اسلامی است زیرا جامعه جهانی بعد سالیان زیادی از پیروزی انقلاب متوجه افکار بلند اسلامی مردم ما شده و با رویکردی جدید از حرکت مردم ایران در برپایی نظام جمهوری اسلامی درس می‌گیرد و هم اکنون چشم‌شان به مردم ایران دوخته شده تا بار دیگر حماسه‌ای بزرگ را خلق کنند. روز قدس متعلق به جهان اسلام و مسلمین است. اسرائیل و نیروهای غاصب صهیونیستی روز به روز برای مردم فلسطین برنامه‌های شوم جدیدی دارند ولی مردم مسلمان فلسطین با توکل بر خداوند در مقابل کفر پیروز هستند.



این بیانیه می افزاید: ایران اسلامی همیشه پرچم دار حمایت از مظلومان بوده و در محکومیت و مبارزه با ظالم لحظه‌ای سکوت نمی‌کند. مردم ما همیشه و در سخت‌ترین شرایط با آرمان‌های والای امام و شهدا تجدید پیمان نموده اند.



این بیانیه ادامه می دهد: حضور در راهپیمایی روز قدس لبیک گفتن به فرمایشات امام امت است و همچنین با حضور پرشکوه در آن به بیانات مقام معظم رهبری نیز جامه عمل خواهیم پوشاند و ولایت‌مداری و اطاعت از ولایت خود را بیش از گذشته اثبات خواهیم کرد.



اکبریان در بخشی دیگر از این بیانیه به دو موضوع مهم امروز جهان اسلام اشاره می کند: امروز دو مشکل عمده در جهان اسلام وجود دارد، که به ملت های اسلامی مربوط است، مساله اول آن مشکل قدیمی و زخم کهنه فلسطین است که به وسیله صهیونسیت ها و ایادی استکبار به وجود آمد و همچنان به وسیله دست های استکبار جهانی این زخم در پیکره نظام، جامعه اسلامی و جهان اسلام ، روز به روز عمیق تر شده است. حوادث اخیر موجب شد تا دنیای اسلامی اندکی از حوادث فلسطین غفلت کنند، این غفلت صهیونیست ها را تشویق کرد که از فرصت استفاده کنند و فشار را بر مردم فلسطین بیشتر کنند. مساله دوم خیانت دولت هایی که با رژیم غاصب صهیونیستی ساختند و فلسطینی ها را قربانی کردند، نباید از یاد برود و فراموش بشود. این یک قضیه کوچک نیست.



در جای دیگری از این متن بر حور مردم در راهپیمایی روز قدس تاکید شده و آمده: از مردم فهیم، آگاه و سرافراز ایران می خواهم همچون 33 سال گذشته و با عزمی راسخ تر و حضوری گسترده تر در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نموده و اقتدار و صلابت خویش را به رخ رژیم صهیونیستی و حامیان مستکبرش بکشانند.



نماینده مردم کرج در مجلس در پایان افزود: بی شک حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس علاوه بر اینکه مقدمه ای برای نجات قبله اول اسلام و رهایی فلسطینی های مظلوم از سلطه شرارت بار صهیونیسم بین المللی است؛ بیانگر هماهنگی و یکپارچگی ملت هوشیار ایران در مقابل تهدیدهای پوچ سردمداران استکبار جهانی خواهد بود.