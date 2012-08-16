اقشار مختلف مردم البرز آماده خلق حماسه ای دیگر در روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، امام را حل فرمودند روز قدس، جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد بلکه قدس روز مقابله با مستکبرین است.



بیداری اسلامی در منطقه سبب شده تا ترس دشمنان بیشتر از گذشته شود و امروزه مشاهده می کنیم که حال و هوای استقبال از روز جهانی قدس و آمادگی استان ها و کشورهای مختلف برای اعلام خشم خود از مستکبران نسبت به گذشته بیشتر شده است.

دشمنی که همواره به دنبال منفعت طلبی و قتل عام مسلمانان بی گناه و مستعضف بوده است بنابراین مسلمانان برای مقابله با مستکبران باید دست در دست یکدیگر دهند و اتحاد، وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند.



روز قدس یادآور مظلومیت مردم فلسطین و مستضعفان جهان است، روزی که مستضعفین باید در مقابل مستکبران مجهز بشوند و دماغ دشمنان را به خاک بمالند.



تمام دستگاه ها، ارگان، واحدهای صنفی و توده های مختلف مردم استان البرز برای حضور پر رنگ و گسترده در روز قدس آماده می شوند تا بار دیگر ولایت مداری و حمایت خود را از مردم مظلوم جهان به ویژه میانمار و فلسطین اعلام کنند.



حال و هوای شهر کرج و 13 بخش ، شهر اقماری و شهرستان استان البرز به گونه ای دیگر شده است، تمام دستگاه ها و بازاری ها حضور پر رنگ خود را با نصب بنر و پارچه اعلام کرده اند.



مردم استان البرز همواره در صحنه و زمان های مختلف با حضور پر رنگ خود ولایت مداری خود را ثابت کرده اند بنابراین دشمنان بدانند تا زمانی که چنین مردم ولایت مداری در کشور وجود دارد هیچ غلطی نمی توانند بکنند.



دشمنان از روحیه شهادت طلبی و اتحاد مردم ایران ترس دارد



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی ایران از این وحدت، اتحاد و یکپارچگی و روحیه شهادت طلبی مردم ایران ترس و وحشت دارند.

بهرام حسینی مطلق افزود: باید تلاش و کوشش کنیم تا نام و یاد شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس زنده بماند و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید منتقل کنیم.

وی افزود: فرهنگ و آرمان های هشت سال دفاع مقدس و یاد و نام شهدا باید در جامعه زنده مانده و در نسل جوان نهادینه شود و هیچ امری در این راه بهتر از تجلیل و تکریم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس نخواهد بود.



وی اظهار داشت: امروز بیشتر از هر روز دیگری نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستیم تا بتوانیم با تقویت روز افزون این فرهنگ در بطن جامعه توطئه های دشمنان و تهدید ها و تحریم های انها را خنثی کنیم.



حسینی مطلق گفت: دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران و مدعیان قدرت در جهان به شدت از فرهنگ ایثار و شهادت ایرانیان بیم داشته و از هر اقدامی برای جلوگیری از ترویج این فرهنگ در میان نسل جدید استفاده می کنند.



وی تاکید کرد: تا زمانی که این فرهنگ در میان ایرانیان نهادینه باشد هیچ تهدید و تحریمی ملت ایران را از پای در نخواهد اورد.



اقتصاد مقاومتی و بیداری اسلامی در هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد



رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در برنامه ها و اقدامات هفته دفاع مقدس تبیین اقتصاد مقاومتی و بیداری اسلامی موردتوجه و تاکید قرار گیرد.

حسین کاشانی پور گفت: بهره گیری از فرهنگ ایثار وشهادت و تلاش برای ترویج روزافزون این فرهنگ باید در اولویت های روز ما باشد.



وی افزود: باید با تدبیر و آگاهی مسائل و نیازهای روز کشور را با این فرهنگ عجین کرده و تلاش کنیم در تبیین مسائل روز از قبیل اقتصاد مقاومتی و بیداری اسلامی از فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم.



وی اظهار داشت: مردم ایران معنا و مفهوم ایثار و مقاومت را در هشت سال دفاع مقدس به خوبی درک کرده و با تمام وجود آن را لمس کرده اند.

کاشانی پور گفت: امروز هجمه دشمن، اقتصاد و فرهنگ کشور را خطاب قرار داده و ایثار و مقاومت در مقابله با این نوع هجمه معنا پیدا می کند و اگر در دوران هشت سال دفاع مقدس ایثار و از خودگذشتگی در دفاع از مرزها نمود پیدا می کرد، امروز ایثار در ایستادگی در برابر تهدیدها و تحریم ها معنا می یابد.



وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز جهانی قدس و هفته دفاع مقدس بر لزوم تبیین شرایط و مسائل روز کشور در برنامه ها و اقدامات مربوط به این دو مناسبت تاکید کرد و گفت: امروز بیش از هر روز دیگری نیازمند تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در مقابله با تهدیدها و تحریم ها و در تدابیر اقتصاد مقاومتی هستیم.



رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: در بیان ابعاد مختلف بیداری اسلامی صورت گرفته در منطقه توجه به نقش ایثار و شهادت در پیروزی های حق علیه باطل ضروری است.