روز قدس، ترسیم راهبردی سرنوشت ساز در روند مقاومت مردم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین عصر چهارشنبه در بیانیه ای با بیان اینکه روز قدس، ترسیم یک راهبرد سرنوشت ساز در روند مقاومت اسلامی مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین برای جهان اسلام است، افزود: روز قدس یک جریان سیاسی فرهنگی و راهبرد سرنوشت ساز است.

وی در این بیانیه تاکید کرده است که در روز قدس، اذهان تمامی انسانهای آزاده و عدالتخواه را به سوی قدس، قبله گاه اول شریعت حضرت محمد (ص) معطوف شده است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه بار دیگر در موسم ماه ضیافت الله که در آن قلوب تمامی مسلمین جهان لبریز از عشق و محبت به یکتای هستی است، مردم روزه دار و ولایت مدار این شهرستان را به حضور گسترده و حماسی در راهپیمایی روز جهانی قدس فراخواند.

وی در این بیانیه آورده است که امروز به رغم تلاش گسترده و دیرین قدرت های استکباری حامی رژیم صهیونیستی مساله فلسطین از حصار عربی و رویکرد قومیتی خارج و با رویکردی دینی به مساله اول جهان اسلام و بلکه آحاد حق طلبان و آزادی خواهان جامعه بشری تبدیل شده است.

سعدالدین ابراز امیدواری کرد: مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان سمنان در روز جمعه همگام با مردم ایران اسلامی در راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت و با مشت های گره کرده شعار مرگ بـر آمریکا و مرگ بـر اسرائیل را سر می‌دهند.

وی در پایان بیانیه تصریح کرد: با شکستن باور شکست ناپذیری اسراییل در جنگ های 33 روزه و 22 روزه، این رژیم جعلی و منفور بیش از هر زمان دیگری در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و دیر نخواهد بود روزی که مسلمین شاهد نابودی این غده سرطانی از جغرافیای امت اسلامی باشند.