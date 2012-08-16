ساماندهی امر تبلیغ دین یکی از مهمترین وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با جمعی از روحانیون شهرستان مهدیشهر در محل مسجد امام علی(ع) شهرک انقلاب این شهر، ساماندهی امر تبلیغ دین را یکی از مهمترین وظایف سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و اظهار داشت: این مهم همکاری همه دستگاه های متولی امر فرهنگ و خصوصا حوزه های علمیه و دفاتر ائمه جمعه را می طلبد.

وی با اشاره به توانایی های روحانیون شهرستان مهدیشهر گفت: امیدواریم با ساماندهی مناسب، این توانایی ها بیش از پیش در راستای امر تبلیغ دین مثمر ثمر باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر داشتن شناسنامه تبلیغی مناسب از محل اعزام روحانیون را ضروری دانست و گفت: ساماندهی امر تبلیغ ملزمات این امر را فراهم می کند.

زاهدی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه روحانیت خاطرنشان کرد: روحانیون همواره محافظ دین بوده و در این زمینه سختی های زیادی متحمل شده اند.