شرکت در راهپیمایی روز قدس نشان دهنده اعلام برائت از اسرائیل است

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ روز قدس روزی است که امام راحل آن را به عنوان روز مبارزه با اسرائیل نام نهادند تا مردم در این روز در صحنه حاضر شده و از اسرائیل و حامیانش اعلام برائت کنند.

وی گفت: روز قدس روزی است که فجایع اسرائیل در بین الملل در این روز برای مردم بازگو و خطرات این غده سرطانی برای نسل های بعدی تبیین می شود.



هدف رژیم فاسد اسرائیل تصاحب سرزمین ها از نیل تا فرات است



وی بیان کرد: هدف این رژیم فاسد تصاحب سرزمین ها از نیل تا فرات است و کوچکترین کوتاهی با این رژیم خیانت به امت اسلامی محسوب می شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: اسرائیل، این کشور نامشروع تاریخ در طول چند دهه این حقیقت را روشن کرده است که چنانچه دستش برسد به خاک کشورهای دیگر هم تجاوز خواهد کرد.



مردم با شرکت در راهپیمایی روز قدس برائت خود را از اسرائیل اعلام کنند



وی بیان کرد: امروز بر همه لازم است که در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده تا برائت خود را از اسرائیل اعلام کنند.



آیت الله غروی با اشاره به اینکه‌ امروز بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه را فراگرفته است افزود: مجامع حقوق بشر به جای اینکه به داد مردم به پا خواسته برسند یا از کنار این ظلم ها بی تفاوت عبور می کنند و یا به کشورهای متجاوز چراغ سبز نشان می دهند، و یا علیه مظلومان آنها موضع گیری می کنند.



سرکوب های کشورهای غربی برای حفظ اسرائیل است



وی با اشاره به اینکه دولت های اسلامی باید متوجه نقشه شوم دشمنان باشند افزود: به نظر می رسد تمامی این سرکوب ها از سوی کشورهای غربی برای حفظ اسرائیل و ترس از ازدست دادن منافع غیر مشروع آنها است.



استاد حوزه علمیه بیان کرد: روز قدس فرصتی است تا مقاصد شوم دشمنان تبیین شوند و همه متوجه شوند که خطر اصلی کجاست و همه سرکوب ها به چه علت است.



وی گفت:‌ امسال با توجه بیداری اسلامی و همچنین حمله به سوریه که چون سدی محکم در مقابل اسرائیل ایستاده است و از لبنان نیز حمایت می کند وظیفه حضور مردم در صحنه را سنگین تر می کند.



آیت الله غروی بیان کرد: امیدواریم با حضور پررنگ در این راهپیمایی نه تنها مردم ایران بلکه مردم در کشورهای دیگر نیز با فجایع اسرائیل و حامیان آن ها بیشتر آشنا شوند و در راهپیمایی ها شرکت کنند.