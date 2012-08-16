به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در مراسم آغاز عملیات اجرایی اولین بازارشهر قم اظهار داشت: باید با اهتمام همه مسئولان استانی و شهری، میثاق نامهای بین مجموعه دستگاههای مرتبط به سرمایهگذاری به امضا برسد و به آن پایبند باشیم.
وی نقش نمایندگان سه قوه در این میثاق نامه را مهم دانست و گفت: قوه قضاییه برای تامین امنیت سرمایه گذاری، قوه مجریه به عنوان هماهنگ کننده سرمایه گذاری و قوه مقننه برای تصویب قوانین مورد نیاز و رفع مشکلات سرمایه گذاران و نهاد عمومی غیردولتی شهرداری میتوانند اثرگذار باشند.
شهردار قم با تاکید بر پایبند بودن همه نهادهای مرتبط به آنچه که در میثاق نامه قید خواهد شد تاکید کرد: این اتفاق شدنی و قابل اجراست و ما هم پیگیری خواهیم کرد که این اتفاق بزرگ در شهر قم عملیاتی شود.
دلبری اظهار داشت: از طریق این میثاق نامه میتوان ستاد مشترک سرمایه گذاری در استان ایجاد کنیم.
وی افزود: اینکه استانداری، شهرداری و میراث فرهنگی هر کدام یک ستاد جداگانهای داشته باشند درست نیست و با توجه به اینکه شهرداری متولی شهر است امیدوارم این ستاد در شهرداری ایجاد و مشکلات و موانع پیش روی سرمایهگذاران مطرح و برطرف شود.
لزوم اجرای اصل 44
دلبری افزود: مقام معظم رهبری توجه همه مسئولان را به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی جلب کردند، بنابراین برای پیشرفت کشور راهی جز واگذاری امور به بخش خصوصی وجود ندارد.
وی هدف از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحها را انتفاع بخشی به بخش خصوصی دانست و گفت: مسئولان باید این مسئله را در خودشان نهادینه کنند و بپذیرند که هدف از واگذاری امور به بخش خصوصی، انتفاعدهی بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه این رویکرد در شورای اسلامی شهر و شهرداری بهبود یافته است تاکید کرد: اگر به این فکر باشیم که طرحهای منفعتزا را خودمان اجرا کنیم، در نهایت به جایی میرسیم که نمیتوانیم به عنوان یک مجموعه چابک و سیاستگذار تصمیمسازی کنیم.
سرمایه گذاران بومی در اولویت
به گفته شهردار قم همکاری دستگاهها بستر خوبی برای ورود سرمایه گذار به شهر قم است و اولویت این همکاری با سرمایه گذاران بومی است، چون سرمایه گذاران بومی هم پتانسیل اجرای طرحها را دارند و هم عرق هم استانی بودن دارند.
وی با بیان اینکه هنوز نتوانستیم اعتماد قمیهای سرمایه گذار را جلب کنیم تصریح کرد: اول باید اعتماد این افراد را جلب کنیم و بعد به فکر جذب سرمایه گذاران کشور و سپس به فکر سرمایه گذاران خارجی باشیم.
دلبری به برخی چالشها و دغدغههای سرمایه گذاری در قم اشاره کرد و افزود: چرا سرمایه گذار قمی ترجیح میدهد سرمایهاش را در بانک رسوب کند و سود پولش را بگیرد و حاضر نیست در طرح توجیهی سرمایه گذاری مشارکت کند؟ باید علتهای این مسئله پیگیری و رفع شود.
وی افزود: باید آسیب شناسی شود که چرا وقتی طرحی از نظر نرخ بازگشت سرمایه بالاتر از 30 تا 40 درصد است، از این طرح استقبال نمیکنند و پولها را نزد بانک سپرده میگذارند و سود آن را دریافت میکنند.
توسعه مراکز تجاری و رفاهی ضروری است
شهردار قم ایجاد مجتمعهای رفاهی و تجاری را در قم ضروری دانست و تاکید کرد: نمیتوانیم شهرک پردیسان را از یک بعد نگاه کنیم چراکه اگر توسعه شبکه حمل و نقلی در این منطقه به وجود نیاید در آینده مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: البته این مجتمع فقط برای پردیسان نیست بلکه برای تمام مردم استان است و چه بسا میتواند مرکزی برای حضور زائران این شهر باشد.
وی بر لزوم توسعه راههای دسترسی به پردیسان تاکید کرد و خواستار رفع مشکل بازگشایی بلوار شهید آوینی از سوی متولیان شهرک مهدیه شد.
شهردار قم تصریح کرد: شهرداری در حال ایجاد مسیر تندرو در بستر رودخانه است تا بخشی از ترافیک تنها دسترسی پردیسان به این خیابان منتقل شود.
دلبری پیشنهاد کرد:
میثاقنامه حمایت از سرمایهگذاران در قم تدوین شود/ لزوم تشکیل ستاد مشترک
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم خواستار تدوین میثاق نامه و ستاد مشترکی بین دستگاههای استانی و شهری برای بررسی و حل مشکلات سرمایه گذاران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در مراسم آغاز عملیات اجرایی اولین بازارشهر قم اظهار داشت: باید با اهتمام همه مسئولان استانی و شهری، میثاق نامهای بین مجموعه دستگاههای مرتبط به سرمایهگذاری به امضا برسد و به آن پایبند باشیم.
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