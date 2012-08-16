روز قدس؛ ناامیدی استکبار از ترفند فراموشی فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین، بارز ترین و اساسی ترین ریشه بحران خاورمیانه مسئله فلسطین و جنگ مداوم رژیم جعلی اسرائیل با مردم فلسطین و با برخی از کشورهای همجوار فلسطین اشغالی است.

از سال 1948 تاکنون که اسرائیل اعلام موجودیت کرده حملات بی وقفه این رژیم علیه ملت فلسطین ادامه داشته است، میلیونها نفر فلسطینی از سرزمین خود رانده و آواره شده اند و هزاران نفر از آنها به اسارت رژیم صهیونیستی درآمده اند و هزاران نفر دیگر هم به شهادت رسیده و یا زخمی شده اند.

همچنین منطقه خاورمیانه به دلیل شرایطی که رژیم اشغالگر قدس ایجاد کرده به منطقه ای بحرانی، متشنج و نا آرام تبدیل شده است.

همدردی با مردم مظلوم فلسطین یک فریضه است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در این ارتباط گفت: انتفاضه از آثار و برکات روز جهانی قدس و همینطور مردمی و اسلامی بودن از ویژگی ‌های برجسته قیام فلسطین مظلوم است.

حجت ‌الاسلام مجتبی اشجری افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس نامگذاری شده و یادگار ماندگار معمار کبیر انقلاب اسلامی است.

وی اظهارداشت: امام راحل روز قدس را روز مقابله مستضعفان با مستکبران نامگذاری و در جای دیگر روز قدس را روز رسول اکرم (ص) نام بردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان همچنین به دستاوردهای بسیار اقدام معمار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر نامگذاری روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت: نگاه ویژه انقلاب اسلامی به جهان اسلام یکی از برکات روز جهانی قدس است.

وی در ادامه روز جهانی قدس را باعث وحدت جهان اسلام دانست و تصریح کرد: بدون شک روز جهانی قدس روز حمایت گسترده مردم از فلسطین است.

اشجری با اشاره به اینکه مسلمانان در روز جهانی قدس برائت خود را از رژیم صهیونیستی غاصب اعلام می ‌کنند، افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی موضوع فلسطین را در صدر مسائل جهانی اعلام و امروز مسئله فلسطین به کانون تحولات جهانی تبدیل شده است.

وی همچنین با تاکید براینکه امروز همدردی با مردم مظلوم فلسطین یک فریضه است، یادآورشد: مردمی که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در خیابانها حاضر و گامهای استوار برمی‌دارند، این گامها نشان از قبولی روزه‌ در ماه مبارک رمضان است.

پرچمداران مدعی حقوق بشر همیشه در برابر جنایات رژیم اسرائیل سکوت کرده اند

به هر حال روزی نیست که مردم سرزمین فلسطین از سوی نظامیان وحشی و جنگنده های اسرائیل کشته و یا زخمی نشوند، پرچم داران مدعی حقوق بشر همیشه در برابر این جنایات سکوت کرده اند به خصوص رژیم آمریکا هر روز اسرائیل را تشویق به جنایات بیشتر می کنند.

حال که در نظام بین الملل و در مناسبات جهانی هیچ مرجعی برای رسیدگی به حقوق مردم فلسطین که از سوی رژیم خودکامه اسرائیل به طور مرتب زیرپا گذاشته می شود وجود ندارد، چه وسیله ای برای ابراز نارضایتی و اطفای آتش خشم مردم جهان در برابر جنایات رژیم اسرائیل وجود دارد؟

در این ارتباط معاون استاندار گیلان رژیم جنایتکار صهیونیستی را جعلی دانست و گفت: رژیمهای دست‌ نشانده و نوکر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه در حال سقوط هستند.

غلامعلی رضوانی با اشاره به اینکه قدس روز نمایش شکوه اتحاد و همبستگی جهان اسلام و تجلی همدلی و فریاد برائت از ظلم و ستم امت واحده اسلامی علیه رژیم غاصب صهیونیست است، افزود: حضور مردم در عرصه‌ های مختلف باعث نابودی استکبار جهانی است.

وی اظهارداشت: در روز جهانی قدس مردم غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی همگام با سایر مسلمانان جهان، این روز بزرگ را گرامی داشته و فریاد رسای بیزاری از استکبار و اعلام نفرت عمومی از رژیم اشغالگر قدس را سر خواهند داد.

معاون استاندار گیلان ادامه داد: بدون شک اقشار مختلف مردم مومن، روزه ‌دار، پارسا، انقلابی و ولایی استان نیز در لبیک به ندای تاریخی امام راحل و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، با شکوه هر چه تمامتر در راهپیمایی عظیم یوم ‌الله روز قدس شرکت خواهند کرد.

بنابراین همه دلسوزان عالم به دنبال راه حلی عملی برای پایان دادن به ریشه های نا امنی در منطقه خاورمیانه هستند، حضرت امام خمینی (ره) بر اساس بینش اسلامی و تاسی به قرآن مجید راه را به همه آزاداندیشان و صلح خواهان جهان نشان داده است.

برای نخستین بار از زمان اشغال فلسطین و به منظور وارد کردن قدرت عظیم مسلمانان و مستضعفان جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، بنیانگذار انقلاب اسلامی و پرچم دار نهضت جهانی اسلام آخرین جمعه مبارک ماه رمضان را به عنوان روز قدس انتخاب تا مسلمانان جهان و دولتهای اسلامی طی مراسمی، همبستگی بین المللی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین اعلام و با پیوستن به یکدیگر دست این رژیم غاصب و پشتیبانان آن را از سر ملت فلسطین کوتاه کنند.

امام خمینی (ره) راه حل آزادی قدس و نجات مردم فلسطین را مشخص کرد

با این اقدام امام راحل مسئله فلسطین به عنوان مهمترین دغدغه جهان اسلام مطرح و راه حل آزادی قدس و نجات مردم فلسطین نیز مشخص شد.

اعلام روز جهانی قدس مصیبت اشغال فلسطین را در راس مسائل جهان اسلام معرفی کرد و از همه مسلمانان و مستضعفان جهان خواست تا با کمک یکدیگر به یاری خواهران و برادران خود در فلسطین بشتابند تا اسرائیل نتواند به اشغال سرزمین های فلسطینی ادامه دهد و ملت فلسطین را تضعیف کرده و از پای درآورد.

اگر مردم مسلمان جهان در یک همایش عظیم جهانی در روز قدس هر کدام بنابر توصیه حضرت امام خمینی (ره) یک سطل آب بریزند اسرائیل را آب خواهد برد.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس در این خصوص گفت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس و سردادن شعارهای دندان شکن علیه استکبار جهانی همچنین پشتیبانی آنان از مقاومت نشان دهنده تداوم خط و مسیر مقاومت است.

حسن خسته بند ایجاد تفرقه بین مسلمانان را از ابزارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای دستیابی به اهداف خود ذکر کرد و افزود: در این زمینه اقدامات نرم افزاری پیچیده ای انجام گرفته ولی مردم با حضور در راهپیمایی روز قدس توطئه های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

وی با بیان اینکه روز قدس مهمترین یادگار امام راحل و متعلق به همه مظلومان عالم است که باید به خوبی گرامیداشت، اظهارداشت: در شرایط حساس بیداری اسلامی برگزاری حماسه راهپیمایی روز قدس باید پررنگتر از سالهای قبل با حضور همه اقشار مردم برگزار شود.

نماینده مردم انزلی در مجلس یادآورشد: حضور مردم در این روز مهم به استعمارگران و مزدوران روزگار می فهماند که قدس متعلق به همه مسلمانان جهان است.

ایجاد تفرقه بین مسلمانان از ابزارهای دشمنان برای دستیابی به اهداف شوم آنان است

به این ترتیب بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به لحاظ اینکه از حرکتهای استعماری شناخت عمیقی داشت و انقلاب اسلامی مردم ایران را تداوم انقلاب بزرگ پیامبر اعظم (ص) می دانست، نابودی و محو رژیم غاصب صهیونیستی را که بر اساس یک برنامه استعماری و استکباری تشکیل شده بود به عنوان یکی از اهداف انقلاب تعیین و مبارزه با این غده سرطانی را که در قلب جهان اسلام جا خوش کرده بود، نشانه گرفت.

رسالت جهانی انقلاب را که همانا برچیده شدن ظلم و ستم و استقرار عدالت و قسط است از مبارزه برای محو و نابودی رژیم صهیونیستی آغاز کرد، با اعلام روز قدس رویکرد مبارزه با صهیونیسم بین الملل از رویکردی عربی و ناسیونالیستی به رویکردی اسلامی تغییر یافت.

امام خمینی (ره) روز قدس را روز اسلام و روز حمایت از مظلومان و مستضعفان در مقابل ستمگران اعلام و با این جهت گیری تقابل دنیای اسلام و مستضعفان را با صهیونیسم بین الملل و مستکبران آشکار کرد.

فرماندار شهرستان رودبار نیز گفت: امام راحل داروی درد اسارت قدس و اشغال فلسطین را بازگشت به اسلام دانست و در مقابل بعضی از دول عربی که در رابطه با موضوع فلسطین رویکردی سازشکارانه و یا منافقانه داشتند، برای نخستین بار اسلام ناب محمدی (ص) را جایگزین اسلام آمریکایی کرد.

ایرج موذن افزود: خوشبختانه حرکت حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی یعنی تعیین روز قدس پس از گذشت 33 سال جای خود را در جوامع اسلامی و حتی در بین تمامی آزادیخواهان و عدالتجویان جهان باز کرده بطوریکه روز قدس علاوه بر جهان اسلام، امروز در بین سایر مردم آزادیخواه جهان نیز برگزار و گرامی داشته می شود.

وی اظهارداشت: امام با این اقدام خود، ترفند استکبار جهانی مبنی بر فراموشی قدس و فلسطین را افشا و آرزوی آزادی فلسطین و رهایی قدس را در بین مسلمان جهان تسری داده و از یک موضع ملی و عربی به یک موضع اسلامی مبدل و به این موضوع قداست بخشید.

رژیم صهیونیستی نفسهای آخر را می کشد

فرماندار رودبار ادامه داد: رژیم صهیونیستی نفسهای آخر عمر خود را می کشد و جهانیان به این رژیم غاصب و جنایتکار به دیده نفرت می نگرند.

وی یادآورشد: روز جهانی قدس، روز جهانی استقامت و ایستادگی، روز جهانی پایداری حق در برابر باطل، روز جهانی مقابله با زور و زر و تزویر است.

با وجود این سستی و سهل انگاری و طرح موضوعات انحرافی از قبیل " ما را به فلسطین و لبنان چه کار " و کمک به مبارزان فلسطینی و لبنانی را با شعار چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، زیر سئوال بردن جزو تبلیغات صهیونیسم بین الملل است.

جهان امروز بر خود می بالد که گروهی اگرچه اندک اما بلند همت و استوار، ندای پیروزی حق را سر می دهند و جهانیان را به بیداری فرا می خوانند.

اسرائیل خون آشام به کمک ابرقدرت ستم پیشه ( آمریکای جنایتکار) به جان مسلمانان افتاده و خون سرخ مسلمانان می مکد از اینرو سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای منادی حقوق بشر باید پاسخگوی آوارگی، سرگردانی و دوری میلیونها فلسطینی مظلوم از وطن باشند.

امام جمعه شهرستان ماسال در این ارتباط گفت: مسلمانان باید به اتکای نیروی اسلامی خود گامی به جلو بردارند و صدای جنایتها، خودکامگی ها و جنگهای طمعکارانه اسرائیل را خفه کنند.

دشمن با وجود بیداری جهان اسلام بر خود می لرزد

حجت الاسلام سید هادی موسوی افزود: اسرائیلی که بی هیچ وجود خارجی در اوج بی پایگی و بی بنیانی با شعار از نیل تا فرات دست به هر جنایتی زد اینک به پشت گرمی بزرگترین استعمارگران و به حمایت شرورترین تروریستها چشم طمع به باقی سرزمین های اسلامی دوخته است.

وی اظهارداشت: آحاد مردم در روز جهانی قدس باید چنان فریاد مسلمانی سر دهند که ستونهای کاخ خیالهای پوچ اسرائیل به لرزه افتد.

امام جمعه ماسال گفت: دیگر حیله های ابرقدرتها کارگر نمی افتد چرا که ملتها بیدارند و ندای اسلام زنگ بیدارباش است که در همه کشورها نواخته می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه روز جهانی قدس روز بیداری ملتهای مسلمان و روز اثبات شکست دشمنان است، یادآورشد: فلسطین سرزمین مقدس معراج پیامبر گرامی اسلام به آسمانهاست و دفاع از آن دفاع از حیثیث اسلامی این امت به شمار می رود و نجات آن از دست غاصبان آرزوی هر مسلمان است.

بدون شک اسرائیل مجسمه ای از خودکامگی و طمع است که به دست استعمارگران تراشیده شده و اینک نیز ماندگاری و بقای این رژیم وابسته به آمریکاست.

جنایات اسرائیل قلبهای لبریز از اسلام مسلمانان را سخت به درد آورده است

هر روز صدای بلندگوهای دفاع از حقوق بشر و حمایت از صلح و امنیت جهانی فضای ذهن بشریت را پر می کند، صدای بلندگوهای ابرقدرتها چنان بلند است که حتی کسی صدای گلوله ها و انفجارهای اسرائیلی ها را نمی شنوند.

به هر حال امروز جنایات اسرائیل قلبهای لبریز از اسلام مسلمانان را سخت به درد آورده است اما سخت تر و ننگین تر از آن جنایات و دردناک تر از آن ستمها بی اعتنایی، سکوت و گاه همدستی و همنوایی برخی دولتهای اسلامی است که به دشمن و حامی سرسخت اسرائیل دست دوستی می دهند.