همایش "دماوند شناسی" در اتریش برگزار می شود

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری دماوند در شرایط کنونی، توان خیزش در راستای توسعه بخش های مختلف گردشگری، توریستی، تأمین زیرساخت های لازم و... را ندارد که در این میان، نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه "شهرداری دماوند در راستای توسعه شهر و ایجاد تحولی مطلوب و در خور شأن شهروندان نیازمند جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاران خارجی است"، تصریح کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی نقش مؤثری در معرفی قابلیت ها و پتانسیل های شهر به تمامی جهان خواهد داشت.

جذابیتهای فراوان دماوند در بخشهای مختلف زیست محیطی، اقلیمی و شهری

این مقام مسئول، حمایت و علاقه مندی سرمایه گذاران آلمانی را در توسعه شهر دماوند با ایجاد فرصت های مطلوب در بخش سرمایه گذاری بسیار گسترده دانست و بیان داشت: حضور این گروه آلمانی چه در سال های گذشته و چه در سال جاری در شهر دماوند، نشان از جذابیتهای فراوان شهر در بخشهای مختلف زیست محیطی، اقلیمی و شهری دارد.

همتی ادامه داد: اگرچه دماوند از لحاظ زیرساختی در بخش های مختلف محروم است ولی وجود پتانسیل های ارزشمند موجود در شهر، علاقمندی آلمانی ها را از این منطقه نه تنها کمرنگ نکرده است بلکه هر چه زمان می گذرد بر علاقه آنان در ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر می شود.

وی با اشاره به سرپرست این گروه به نام "حسین نیرو" که ایرانی الاصل بوده و دارای بیش از 30 سال سابقه اقامت در آلمان است، افزود: گروه آلمانی که به دماوند سفر کردند دارای تخصص های لازم در بخش های مختلفی چون شهرسازی، مهندسی انرژی و آب، تکنولوژی شیمی، اکوتکنولوژی، اکوتکنیک، توربین های گازی، عمران، حقوق، مدیریت و معماری داخلی هستند که تخصص های لازم در ایجاد فرصت های مناسب توسعه در بخش سرمایه گذاری را دارند.

معرفی مکانهای گردشگری و قابل سرمایه گذاری به گروه آلمانی

شهردار دماوند به معرفی مکانهای گردشگری و قابل سرمایه گذاری به این گروه آلمانی اشاره کرد و بیان داشت: از جمله مکان های معرفی شده به این گروه سرمایه گذار، پارک بزرگ شبلی است که در مجاورت شهر دماوند واقع شده و با ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به برج شبلی متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون این مکان دارای 90 هکتار اراضی قابل بهره برداری است که بیش از 34 هکتار آن درختکاری شده است.

همتی به دیگر مکانهای گردشگری چون چشمه اعلا اشاره و بیان کرد: عمده هدف سرمایه گذاران آلمانی علاوه بر توسعه بخش گردشگری، توریستی و شهری، تأمین خدمات زیربنایی بدون نیاز به مشارکت نهادهایی چون آب، برق و... است که با توجه به اختراعات متعدد این گروه و توانمندی های آنان، محقق می شود.

وی از بازدید گروهی دیگر در بخش شهرسازی در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: ورود این گروه های متخصص به منطقه در راستای کسب اطلاعاتی جامع و دقیق است تا با دریافت اطلاعات لازم جذب شده و میل و اشتیاق سرمایه گذاران آلمانی بیشتر شود.

برگزاری همایش علمی "دماوند شناسی" در یکی از دانشگاه های اتریش

این مدیر شهری با اشاره به برگزاری همایش دماوند شناسی به همت سرمایه گذاران آلمانی در اتریش، تصریح کرد: این همایش به صورت علمی در یکی از دانشگاه های اتریش با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان در مهر ماه برگزار می شود تا بتوانیم مکانیزم های لازم در معرفی قابلیت های دماوند را به دست آوریم.

شهردار دماوند، نقش سرمایه گذاری را در توسعه و رونق شهری بسیار تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در یک منطقه شهری می تواند زمینه توسعه و رونق شهر و شهروندان را افزایش دهد که این مهم بر توان اقتصادی مردم افزوده و به تبع آن نیز میل مشارکت شهروندان به توسعه بخش شهری و پرداخت عوارض را بالا می برد.