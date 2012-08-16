فرصت طلایی صندوق حمایت از سرمایه کشاورزی/ جزئیات تسهیلات و ساختار

سید یوسف هاشمی در حاشیه دومین نشست توجیهی طرح صندوق حمایت از سرمایه بخش کشاورزی که عصر چهارشنبه در محل فرمانداری شهرستان ورامین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت بالای تولید در این شهرستان موجب شده تا دولت بیشترین رقم را به این شهرستان اختصاص دهد و هیچ محدودیتی در جذب سرمایه گذار و مشارکت تولیدکنندگان وجود ندارد.

وی بیان داشت: صندوق شهرستانی برای اولین بار شکل می گیرد و موجب می شود روند تسهیلاتی آن زودتر انجام گیرد؛ این صندوق به شکل سهامی خاص است و میزان سهام هر فرد، مقدار وام را مشخص می کند.

ارائه تسهیلات 1.8 برابر آورده با سود چهار درصد

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: عضویت در این صندوق اختیاری است و اصرار ما به خاطر فرصت طلایی است؛ سهم دولت 49 درصد و سهم تولید کنندگان 51 درصد است که هر تولید کننده 1.8 برابر آورده اش تسهیلات با سود چهار درصد می گیرد که علاوه بر تشکلها، کشاورزان و دامداران حقیقی نیز می توانند مانند تشکلها سرمایه گذاری کنند.

وی در توضیح روش محاسبه این تسهیلات مثالی عنوان کرد: 10 میلیون تومان سرمایه گذاری یک کشاورز به اضافه حدود 8 میلیون تومان سهم دولت، مستحق دریافت حدود 32 میلیون تومان وام است.

حدود 45 درصد سهم استان تهران به ورامین رسیده است

هاشمی اضافه کرد: استان تهران با یک حرکت جهشی در 14 شهرستان کار خود را آغاز کرده و از سهم 9میلیارد تومانی، چهار میلیارد تومان به ورامین اختصاص داده شده که حدود 45 درصد سهم کل استان است.

وی تصریح کرد: درصد تولید هر شهرستان و به تبع، درصد تولید هربخش کشاورزی، میزان اختصاص این مبلغ را مشخص می کند؛ به عنوان مثال اگر زراعت 50 درصد تولید را داشته باشد به همان قدر از مبلغ چهار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده می شود و هر فرد نیز به مقدار تولید خود در بخش زراعت می تواند از تسهیلات این بخش استفاده کند.

جزئیات تشکیل صندوق حمایت از سرمایه کشاورزی

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: این صندوق به صورت بومی در شهرستان تشکیل می شود که ابتدا هیئت اجرایی مؤسس از بین بهره برداران و معتمدان روستاها شکل می گیرد و بعد آنها از بین خود چهار نفر را به عنوان اعضای اصلی انتخاب می کنند.

وی بیان داشت: دولت نیز یک نفر را به اعضای اصلی برای نظارات سهم خود معرفی می کند که در مجموع پنج نفر اعضای اصلی هستند.

قوانین اساسی مجمع را اعضای اصلی بر مبنای شرایط تولید شهرستان وضع و اجرایی می کنند

هاشمی تأکید کرد: قوانین اساسی مجمع را اعضای اصلی بر مبنای شرایط تولید شهرستان وضع و اجرایی می کنند و افرادی که در بخش تولید، تسهیلات را سرمایه گذاری نکنند، از گردونه و عضویت صندوق خارج می شوند.

وی ادامه داد: صندوق علاوه بر بخش تسهیلات می تواند با کار مناسب در بخش های عاملیت مانند یارانه شیر، بهسازی واحدهای تولیدی، کمک های فنی، طرح های مکانیزاسیون، تجهیزات تعاونی ها، نوسازی سیستم های آبیاری، خرید محصولات کشاورزی و نهاده ها، فراوری محصولات، نمایشگاههای کشاورزی و... در آینده فعالیت خود را گسترش دهد.

طرح اوراق مشارکت در صندوق حمایت از سرمایه بخش کشاورزی

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: طرح اوراق مشارکت نیز در این صندوق مطرح است که از مزایای آن، تسهیلات با سود کم، بدون وثیقه و سریع پرداخت کردن(بین دو تا پنج روز) است.

وی افزود: در این بخش، هر بهره برداری که بتواند بیشتر تولید کند، بیشتر از تسهیلات با سقف مشخص بهره می برد که البته سعی شده همه تولیدکنندگان در صورت مشارکت، از تسهیلات استفاده کنند.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تأکید کرد: دراین صندوق سعی شده میزان دخالت دولت بسیار پایین باشد و تولیدکنندگان بیشتر تصمیم گیری کنند.