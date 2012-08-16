محدوده "دولت آباد" بعد از ظهرها قفل ترافیکی می شود

رحیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این محله با مشکل ترافیک در ساعاتی از بعد ازظهر روبرو هستیم زیرا راه خروجی ندارد و فلکه سوم محدوده دولت آباد، بن بست می شود.

وی ادامه داد: محله دولت آباد گنجایش حجم خاصی دارد و بعد ازظهرها به دلیل تردد بیشتر ترافیک ایجاد می شود که پژوهشگر محله در حال چاره اندیشی برای این موضوع بوده و با پیشنهادات ارائه شده، احتمال دارد میدان شهید بروجردی دولت آباد دارای چراغ راهنما شود.

اهالی محله دولت آباد مشکل ورود به اتوبان آزادگان را پشت سر گذاشتند

مدیر محله دولت آباد منطقه 20 تهران به مشکلات دیگر این محدوده اشاره و تأکید کرد: یکی از دیگر مشکلات این محله، اتوبان آزادگان به خیابان شهید بروجردی دولت آباد بود که هیچ خروجی نداشت و با رایزنی های شورایاری محله دولت آباد، این کار انجام شد.

وی ادامه داد: این منطقه از استانداردهای لازم برخوردار نبود و همان طور که به لحاظ استاندارد باید فاصله ای بین خروجی هر اتوبان تا خروجی بعد باشد، خروجی قبلی که خیابان فداییان اسلام بود و خروجی بعدی دولت آباد از فاصله استاندارد برخوردار نبود که با توجه به پافشاری ها و رایزنی های انجام شده، این گذر نیز به محله دولت آباد اضافه شده که اهالی این محله به راحتی از دولت آباد وارد اتوبان آزادگان می شوند.

ناهماهنگی نهادهای خدمات رسان بسیاری از زحمات را از بین می برد

کریمی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی، ناهماهنگی میان نهادهای خدمات رسان مانند سازمان آب و فاضلاب، اداره برق و ... است که پس از آسفالت شدن خیابانها توسط شهرداری، با انجام عملیات جدید و کنده کاری، دوباره آسفالت خیابان را از بین برده و زحمات را به باد می دهند.

وی ادامه داد: این شرایط وضعیت خوبی را رقم نمی زند و هنوز پس از گذشت 30 سال، هماهنگی بین ادارات به وجود نیامده که به نظر بنده باید برنامه ای گذاشته شود و هر ارگان، تقویم عمرانی داشته باشد تا تداخل کاری با یکدیگر نداشته و کارهای همدیگر را تحت الشعاع قرار ندهند.