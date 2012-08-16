انتقال مهاجرین غیرقانونی به جزایر دورافتاده / حمایت مخالفان دولت استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی آسیا، "جولیا گیلارد" نخست وزیر استرالیا از ارایه طرح اجرای فرایند رسیدگی به پرونده پناهجویان غیرقانونی در خارج از خاک استرالیا به مجلس این کشور خبر داد.

این طرح که به طور عمده شامل پناهجویانی است که به طور عمده به وسیله قایق و سفر پر خطر دریایی رهسپار استرالیا می شوند، از سال 2007 تاکنون متوقف شده و دولت استرالیا امیدوار است با اجرای این طرح پناهجویان از پرداخت پول به قاچاقچیان انسان و سفر دریایی پرخطر دست بر دارند.

با اجرای این طرح پناهجویان سالها در جزیره ای کوچک گرفتار می شوند و درنهایت هم ممکن است تقاضای آنها رد شود.

"تونی آبوت" رهبر مخالفان دولت استرالیا با استقبال از این طرح و انتقاد از نخست وزیر برای اتلاف وقت گفت: به نظر من این یک اقدام سودمند از طرف دولت است اما این اقدام می توانست زودتر از این ها و پیش از صرف هزینه ها و مرگ بسیاری از پناهجویان اجرا شود .

آمار ورود مهاجرین غیر قانونی به استرالیا از طریق طی ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و بر اساس اعلام وزارت کشور استرالیا از سال 2009 تا کنون بیش از 600 تن از پناهجویان در سفر دریایی به استرالیا جان خود را از دست داده اند که بیشتر از کشورهای افغانستان، عراق و ایران هستند.

پس از لغو توافقنامه مبادله پناهجویان بین استرالیا و مالزی توسط مجلس استرالیا در سال گذشته، دولت استرالیا در تلاش است از راههای دیگری برای مبارزه با قاچاق انسان به ویژه از طریق دریا استفاده کند.

در آخرین مورد از این اقدامات دولت اندونزی موافقت خود را با ورود بدون مجوز نیروی دریایی استرالیا به مرزهای آبی اندونزی برای مقابله با قایقهای حامل پناهجویان اعلام کرده است.