به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري العربيه، وزيران دادگستري و امورخارجه لبنان امروزجمعه در كنفرانس مطبوعاتي كه درواكنش به گزارش تيم تحقيق سازمان ملل متحد برگزار شد، اتهامات اين تيم عليه دستگاه هاي امنيتي لبنان را كه به كوتاهي و اهمال كاري در مساله ترور حريري متهم شده اند، رد كردند.

محمود حمود وزير امورخارجه لبنان با رد ادعاي موجود در اين گزارش كه دستگاه هاي امنيتي لبنان را به اهمال و كوتاهي وقصوردرمساله ترور حريري متهم كرده است، تاكيد كرد: درهيچ جاي دنيا تدابير امنيتي دربالاترين سطح هم كه باشد امنيت مطلق وجود ندارد.



وي گفت : هيچ كس حوادث مادريد وديگر مناطق جهان را فراموش نمي كند كه با وجود تدابير شديد امنيتي صورت گرفت.



حمود افزود: تنش سياسي در لبنان كه پيش از ترور حريري وجود داشت فقط به خاطر قطعنامه 1559 شوراي امنيت بوجود آمده بود و ارتباطي با نقش سوريه نداشت .وي در عين حال گفت : كشمكش سياسي در لبنان چيز جديدي نيست.



وي افزود : هيچ ارتباطي ميان ترور حريري با فضاي سياسي لبنان كه در گزارش تيم تحقيق سازمان ملل به آن اشاره شده است وجود ندارد و نتيجه گيري هاي كميته تحقيق درباره ترور حريري به ادله و مدارك موثق تكيه نكرده است.



وي اتهامات وارده به دستگاه هاي امنيتي در مساله ترور حريري را رد كرد و آن را غير واقعي خواند.



همچنين عدنان عضوم وزير دادگستري لبنان نيز اتهام كميته تحقيق سازمان ملل را مبني بر كوتاهي وقصور دستگاه هاي امنيتي در مساله ترور حريري رد كرد.

وي گفت : گزارش تيم تحقيق سازمان ملل گزارش قضائي يا حقوقي نيست بلكه صرفا يك گزارش كارشناسي است و تيم تحقيق سازمان ملل پا را از اختيارات خود فراتر گذاشته است .



وي تاكيد كرد : هيچ كس وارد صحنه جنايت در روز وقوع آن جز با حضور مسئولان قضائي نشده است.





وزير دادگستري لبنان خاطرنشان كرد : نبايد در دستگاه قضائي به رغم ضعف امكانات تشكيك ايجاد كرد.عضوم درباره تحقيقات كنوني دولت در مساله ترور حريري گفت : تحقيقات كنوني به صورت محرمانه انجام مي شود و نمي توان درباره آنها سخن گفت.



وي گفت : جزئياتي كه ما درباره ترور حريري درتحقيقات بدست آورده ايم بسيار بيشتر از آنچه كه در گزارش تيم تحقيق سازمان ملل متحد آمده است، مي باشد اما ما به خاطر ترس از تشكيك افكني ديگران اين اطلاعات را افشا نمي كنيم تا به روند تحقيقات خدشه اي وارد نشود.

عضوم افزود: لبنان آماده همكاري براي دستيابي به حقيقت مربوط به ترور حريري وعوامل اجراي آن است. اگر در جريان فعاليت سازمان ملل متحد اطلاعاتي به مخالفان داده شده است بايد از اين تيم تحقيق صورت گيرد.

عضوم افزود: ما پيوسته نسبت به ورود كشمكش هاي سياسي به دستگاه قضائي هشدار داده بوديم .

شايان ذكراست در گزارش تيم تحقيقات سازمان ملل درباره ترور حريري كه امروز اعلام شد: سوريه مسئول تنش پيش از ترور حريري در لبنان معرفي شده است اما به دست داشتن در اين مساله متهم نشده است .اين تيم با اشاره به وجود نقص آشكار درتحقيقات دولت لبنان در اين زمينه ، انجام تحقيق بين المللي مستقل را يك ضرورت دانست.اين كميته همچنين ابرازداشت كه ترديد دارد حتي چنين كميته مستقلي بتواند وظيفه خود را به نحو احسن واكمل تا زماني كه هرم كنوني دستگاه هاي امنيتي لبنان همچنان فعال هستند، انجام دهد.

اين گزارش موضع سختي عليه دستگاه هاي امنيتي لبنان گرفته است.