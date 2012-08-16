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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۸

عجم خبر داد:

بهره برداری از دو پروژه نصر و سرداران تا پایان شهریور ماه امسال

بهره برداری از دو پروژه نصر و سرداران تا پایان شهریور ماه امسال

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین از دو طرح عمرانی تقاطع غیر همسطح سرداران و نصر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر چهارشنبه در بازدید از دو طرح عمرانی تقاطع غیرهمسطح نصر و سرداران شهر قزوین، بر اتمام هرچه سریعتر این پروژه ها به منظور رفاه و آسایش هرچه بیشتر شهروندان تاکید کرد.
 
وی یادآورشد: با توجه به روند و پیشرفت مطلوب پروژه انتظار می رود تا زمان بازگشایی مدارس این دو پروژه آماده بهره برداری شود.
 
استاندار قزوین تصریح کرد: احداث این دو پروژه در نقاط پر تردد به تسهیل عبور و مرور شهری و افزایش آسایش مردم کمک فراوانی می کند.
 
وی با اشاره به زمان اجرای این پروژه و احداث آن در مدت کمتر از یک سال اظهارداشت: با توجه به این زمان کوتاه دو پروژه غیر همسطح نصر و سرداران از کیفیت اجرای قابل قبولی برخوردار هستند.
 
برای احداث دو پروژه تقاطع غیر همسطج نصر و سرداران که بیشتر از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند 120 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
کد مطلب 1674628

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