بهره برداری از دو پروژه نصر و سرداران تا پایان شهریور ماه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر چهارشنبه در بازدید از دو طرح عمرانی تقاطع غیرهمسطح نصر و سرداران شهر قزوین، بر اتمام هرچه سریعتر این پروژه ها به منظور رفاه و آسایش هرچه بیشتر شهروندان تاکید کرد.

وی یادآورشد: با توجه به روند و پیشرفت مطلوب پروژه انتظار می رود تا زمان بازگشایی مدارس این دو پروژه آماده بهره برداری شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: احداث این دو پروژه در نقاط پر تردد به تسهیل عبور و مرور شهری و افزایش آسایش مردم کمک فراوانی می کند.

وی با اشاره به زمان اجرای این پروژه و احداث آن در مدت کمتر از یک سال اظهارداشت: با توجه به این زمان کوتاه دو پروژه غیر همسطح نصر و سرداران از کیفیت اجرای قابل قبولی برخوردار هستند.

برای احداث دو پروژه تقاطع غیر همسطج نصر و سرداران که بیشتر از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند 120 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.