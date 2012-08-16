جزئی نگری آفت فعالیتهای اقتصادی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی آذربایجان غربی با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای اقتصادی استان از جمله کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته، معادن غنی، قرار گرفتن در کریدور ترانزیت غرب و شرق و تنها استان هم مرز با ترکیه و اتحادیه اروپا، افزود: متاسفانه بهره برداری از این ظرفیتها در حد کم باقی مانده و مدیران دچار جزئی نگری در فعالیتهای اقتصادی شده اند.

وی حضور بخش خصوصی و ایجاد زمینه و امکانات لازم برای فعالیت این بخش در حوزه اقتصادی و صنعتی را ضروری دانست و اظهار داشت: ما وظیفه ‌ای جز این نداریم زمینه را برای اجرای طرحها و پروژه‌ های بزرگ فراهم کرده و در این راستا زمینه های فرهنگی نیز باید ایجاد شده تا اداره کل امور اقتصاد و دارایی در صورت ارائه طرح، اعتبارات لازم برای اجرای آن فراهم کند.

وی با اشاره به اخذ و صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت عمومی برای اجرای طرحهای عمرانی بزرگ در آذربایجان غربی، عنوان کرد: متاسفانه دستگاههای اجرایی ذیربط در این حوزه با وجود دارا بودن مجوزهای لازم اقدام عملی جدی انجام نداده و موضوع پیگیری نشده است.

معاون امور برنامه ‌ریزی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این در حالی است که کارشناسان در دستگاههای اجرایی به طور کامل در مورد مسائل اقتصادی توجیه نشده ‌اند، گفت: هم ‌اکنون بسترها برای رشد و پیشرفت استان فراهم بوده به طوری که مسئولان در امور مختلف توجیه شده و مسائل را پیگیری می‌کنند ولی کارشناسان در جریان امور قرار ندارند.

وی با بیان اینکه ستاد اصلی دبیرخانه همکاریهای اقتصادی شمالغرب کشور در ارومیه قرار دارد، اظهار داشت: باید در راستای تداوم فعالیتها و تحقق یافتن برنامه‌های این دبیرخانه به طور جدی تلاش شود.

اختصاص 630 میلیون ریال برای اجرای طرحهای مهر ماندگار صنعتی آذربایجان غربی

معاون امور برنامه ‌ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به تصویب اجرای هشت طرح صنعتی در قالب طرحهای مهر ماندگار دولت در استان، گفت: در راستای اجرای این طرحها 630 میلیون ریال اعتبار ریالی و 8 میلیون یورو اعتبار ارزی اختصاص یافته است.

انوش ترابی لوله‌ گاز پروفیل چی‌چست، فولاد و ذوب‌ آهن ارومیه، کاغذ مقوایی فردوس، کارخانه قند ارومیه و پتروشیمی مهاباد را از جمله طرحهای صنعتی مهر ماندگار آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: منابع مالی کارخانه پتروشیمی مهاباد در از طرف وزارت نفت تامین شده است.

اقدام برای فروش اوراق مشارکت در آذربایجان غربی بی نتیجه ماند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای آذربایجان غربی با اشاره به انتقاد از بی توجهی مدیران نسبت به فروش اوراق مشارکت مردمی در اجرای طرحهای عمرانی بزرگ، گفت: متاسفانه ضمن فراهم نبودن بستر لازم برای فروش اوراق مشارکت در استان، همه تلاشها و پیگیریهای انجام شده در این حوزه بی‌ نتیجه مانده است.

نقی کریمی در ادامه خواستار پرداخت تسهیلات بانکی برای تداوم اجرای پروژه‌ ها شد و اظهار داشت: پیمانکاران این آمادگی را دارند که در قالب وام منابع مالی را در اختیار گرفته و در پروژه هزینه کنند، در این راستا چنانچه تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌ها پرداخت شود پیشرفت فیزیکی آنها افزایش می‌یابد.

هدف گذاری جذب 780 هزار گردشگر خارجی به آذربایجان غربی

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی هم در ادامه این جلسه به بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 400 هزار گردشگر خارجی از مناطق دیدنی استان بازدید کرده‌ اند، افزود: امسال جذب هفت میلیون گردشگر خارجی برای سراسر کشور هدف ‌گذاری شده که سهم استان 780 هزار نفر تعیین شد.

حسن امامی با بیان اینکه 101 نوع گردشگری تاکنون تعریف شده است، اظهار داشت: گردشگری برای تجارت و انجام امور بازرگانی یکی از مهم‌ ترین انواع گردشگری را شامل شده به طوری که در این استان ورود گردشگر به قصد تجارت را به وفور شاهد هستیم.

وی وجود ابنیه تاریخی را یکی از علل گرایش مسافران اعم از داخلی و خارجی به این استان دانست و عنوان کرد: تاکنون بین 20 هزار تا 25 هزار نفر از مجموعه تاریخی تخت سلیمان تکاب بازدید کنند که به این قبیل افراد عنوان گردشگر فرهنگی و تاریخی اطلاق می‌شود.