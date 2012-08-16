روز قدس روز تجلی اراده ملتها برای آزادی/ دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی و حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در پیامی مشترک ضمن دعوت از مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار استان برای شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس روز همبستگی ملتهای مسلمان جهان، فرا رسیدن این روز را گرامی داشتند.

در این پیام آمده است: روز قدس میراث گران‌بهای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی ، هوشمندی و درایت امام خمینی (ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی‌اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است .

روز جهانی قدس، روز تجلی اراده ملت ها برای آزادی ، روز نوید رهایی از ستم، روز غیرت، عزت، کرامت و عدالت است. این روز مقدس تبلور عینی حمایت ملت‌های آزاده و مستقل جهان از قیام ملت قهرمان ومظلومی است که با تکیه بر اراده پولادین خویش فریاد رسای خود را برای رفع کاملاشغال از سرزمین پیامبران و آزادی قدس شریف سر داده است.

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در حالی امسال از راه می رسد که وقوع جنبش بیداری اسلامی در منطقه و سقوط یکی پس از دیگری دیکتاتورهای سرسپرده و حکام دست نشانده وابسته به منظومه صهیونیسم و آمریکا ، بیش از پیش بنیان های شوم رژیم غاصب اسرائیل را به تزلزل در آورده و جنبشی که ملهم از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته، می رود که یکبار برای همیشه تارو پود غاصبان قبله اول مسلمین را از هم دریده و کاخ های فراعنه زمانه را در هم شکسته و بر سیطره و سلطه و ظلم جهان خواران خاتمه دهد.

اینجانبان ضمن پاسداشت این روز عظیم، روز اراده ملت ها برای حذف رژیم اشغالگر، با اعلان انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی و در لبیک به ندای رهبر و مقتدی خویش حضرت آیت الله خامنه ای و همصدا با همه مردم مسلمان و آزادی خواه جهان، از عموم مردم روزه دار و شب زنده داران لیالی قدر دعوت می نماییم تا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان آزادی قدس شریف را فریاد زنند و با خروش انقلابی خویش لرزه بر اندام مستکبران جهان و اشغالگران قدس شریف افکنده و حقانیت تنیده شده در مظلومیت مردم فلسطین را در گستره گیتی طنین انداز نمایند.

با حضور قاطع و محکم خود نشان دهند با وجود افزایش تحریم ها برای دست کشیدن از اهداف انقلاب ، ملت ایران ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و از تصمیم ها و اراده خود منصرف نمی شوند.