جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم آذربایجان غربی برای زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی در این راستا در جمع خبرنگاران افزود: طی روز گذشته 110 میلیون ریال کمکهای مردم ارومیه به صورت نقدی و غیرنقدی برای زلزله زدگان جمع آوری و در قالب محوله به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ارسال شد.

وی با بیان اینکه 55 میلیون ریال از کمکها بصورت نقدی و مابقی به صورت غیر نقدی توسط مردم برای زلزله زدگان ورزقان، اهر و هریس کمک شده، اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 60 پایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره) آماده جمع آوری کمکهای مردم نوع دوست استان برای مصیبت دیدگان زلزله اخیر است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی عنوان کرد: همچنین شماره حسابهای 015438 و 5438000 بانک ملی به صورت ویژه برای دریافت کمک های مردمی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اختصاص یافته است.

کمکهای ادارات و اصناف آذربایجان غربی به مردم مناطق زلزله زده

با گذشت 5 روز از وقوع زمین لرزه در مناطقی از استان آذربایجان شرقی، ارسال کمک های مردم نوع دوست استان برای هموطنان آسیب دیده از زلزله همچنان ادامه داشته و امروز محموله کمکهای اصناف و کسبه و بازاریان ارومیه به مناطق زلزله زده ارسال شد

همچنین کارکنان اداره کل اوقاف استان ، 5 روز حقوق ، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای 1 تا 3 روز حقوق ، اساتید و مدیران دانشگاه ارومیه 2 روز حقوق ، کارکنان و اساتید آموزشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه هم مبلغ 12 میلیون و 540 میلیون ریال و کارکنان جهاد کشاورزی به هموطنان زلزله زده کمک کردند .

ارسال نخستین محموله از کمکهای سپاه شهدای آذربایجان غربی به مناطق زلزله زده

نخستین محموله از کمک های سپاه شهدای آذربایجان غربی و مجمع امور صنفی ارومیه به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اعزام شد، در این راستا 12 کامیون به ارزش 300 میلیون ریال شامل انواع البسه، مواد غذایی و کنسرو، پتو، والور، نان و مواد شوینده به شهرستانهای ورزقان، اهر و هریس ارسال شد.

به گفته مسئولان مجامع امور صنفی ارومیه و سپاه شهدای آذربایجان غربی تا عید سعید فطر دومین کاروان کمک های مردمی به مناطق زلزله زده اعزام می شود .