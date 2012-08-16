آزادگان نماد مقاومت انقلاب اسلامی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان گفت: در زمان ورود این دلیرمردان استقامت همه خوشحال بودیم که دلیل آن علاوه بر دیدار این عزیزان، بخاطر پیروزی و عزت جامعه ایرانی در برابر دشمنان قسم خورده ایران اسلامی بود.

وی بیان کرد: آزادگی یکی از صفات برجسته ای است که بر همین اساس خداوند انسان را خلق کرده تا غیر خدا را نپذیرد.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه این آزادگی را از امام راحلمان فراگرفته ایم که وابسته به هیچگونه قدرت شرق و غرب نباشیم تصریح کرد: هر کشوری نمی تواند به راحتی خود را از استعمار کشورهای ابرقدرت رهایی دهد اگر چه کشورهای منطقه دست به انقلاب زده اند امیدواریم بتوانند استقلال خود را بدست آورند.

وی با بیان اینکه بدست آوردن هر آزادی جنگ، خونریزی، و مقاومت نیاز دارد گفت: کشور ایران اسلامی به برکت خون شهدا، فداکاری ایثارگران و مقاومت آزادگان، این آزادی را بدست آورد.

رئیس بنیاد شهید کاشمر نیز در این مراسم گفت: آزادگان عزت و سربلندی را به ننگ معامله با دشمنان ترجیح دادند تا اسلام، انقلاب و نظام در سایه همین ایثار و از خود گذشتگی ها تا قیام حضرت ولی عصر(ع) بیمه شود.

محمد سلحشور اظهار داشت: آزادگان سرافراز در بند اسارت و در دل اردوگاه های مخوف دشمنان نشان دادند که ایران اسلامی به پایمردی و ایثار جوانان و سربازان خود استوار در برابر دشمنان متجاوز ایستاده است.

به گزارش مهر، این مراسم به مناسبت گرامیداشت 26 مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان میهن اسلامی با حضور 115 آزاده شهرستان کاشمر که بین دو تا یازده سال در بند بعثیان بودند و با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.