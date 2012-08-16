دنبال رکورد میثاقیان نیستیم/آمادگی کامل ابومسلم برای صعود

حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای ما صعود کردن مهم است، چه با یک اختلاف امتیاز چه با 10 امتیاز؛ دنبال این هم نیستیم که بدون شکست باشیم تا به رکورد میثاقیان نزدیک شویم.
لیگ یک غیرقابل پیشبینی است
مهاجرانی با بیان اینکه هر گروه سختیهای خاص خود را دارد، گفت: نمیشود به یک گروه لقب مرگ را داد؛ لیگ یک کاملا غیرقابل پیشبینی است و هیچ تیمی در حاشیه امنیت قرار ندارد.
وی افزود: وقتی قرار است تیم صعود کند دیگر نباید ذهنمان را درگیر سخت یا آسان بودن حریفان کنیم. وقتی تصمیم گرفتیم که ابومسلم لیگ برتری شود که از حریفانمان خبر نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ تیمی در لیگ دسته اول مدعی نیست گفت: نباید زیاد دنبال تیمهای مدعی بگردیم، ابومسلم باید تکلیف صعود خودش را در نیمفصل اول مشخص کند، در حال حاضر ادعا میکنم که این ابومسلم از تیمهای لیگ برتری هیچ چیزی کم و کاست ندارد.
ابومسلم از داخل مستطیل سبز آماده صعود است
رئیس سازمان فوتبال ابومسلم افزود: داخل مستطیل سبز کاملا برای صعود آماده است و فقط منتظریم تماشاگران و رسانهها حمایت کنند تا ابومسلم به جایگاه واقعیاش در فوتبال کشور برگردد.
مهاجرانی با اشاره به قرعهای که برای ابومسلم افتاده و باید در گرما در جنوب کشور به میدان بروند، گفت: به هر حال فاکتور آب و هوا یک المان برای استفاده هر تیم است، ما هم اگر بتوانیم از این فاکتور برای مقابله استفاده میکنیم، اگر هم تیمهای مقابل استفاده کنند ما باید پاسخ بدهیم.
وی با اشاره به بازی هفته اول مقابل نساجی مازندران گفت: این تیم هنوز سرمربی ندارد و بازیکنانش مشخص نیستند، به نظر من باید از این سردرگمی آنها نهایت استفاده را بکنیم، الان غیر از 4 یا 5 تیم تکلیف خیلی تیمها مشخص نیست و هنوز در حال بستن تیم هستند در حالی که ابومسلم دو ماه است تمرین میکند و بهترین شرایط را دارد.
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