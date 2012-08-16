به گزارش خبرنگار مهر، مرور اخبار فرهنگ و ادب این هفته را با گزارش مراسم افطاری وزیر ارشاد با شاعران کشور آغاز میکنیم. در این مراسم که روز یکشنبه 21 مرداد در مجتمع باغ زیبای تهران برگزار شد، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از شاعران کشور با یکدیگر دیدار کردند.
در این دیدار که به صورت سالانه و با میزبانی دفتر شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود، شاعرانی چون حمید سبزواری، مصطفی محدثی خراسانی، محمدحسین جعفریان، آرش شفاعی، مهدی مظفری ساووجی، قادر طهماسبی، پرویز بیگی حبیب آبادی، عباسعلی براتی پور، سیدضیا قاسمی، علی محمد مودب، محمود اکرامیفر، سیدحمیدرضا برقعی، مرتضی امیری اسفندقه و ... حاضر بودند.
اکرامیفر: شعر را مثل سینما حمایت کنید
شعرخوانی محمود اکرامیفر در این مراسم با سخنان انتقادی وی در مورد وضعیت شعر در کشور همراه شد. وی گفت: شاعران و میهمانان حاضر در این نشست انسانهای منصفی هستند. اگر انتقادی از وضعیت شعر نمیکنند، به معنی نبودن ضعف در آن نیست. ای کاش هزینهای که وزارت ارشاد برای ساخت یک فیلم سینمایی میکند در سال برای شعر و اهالی آن هزینه میشد. ای کاش به اندازه بودجهای که تنها به یک روزنامه در کشور از سوی ارشاد اختصاص مییابد خرج اهالی شعر میشد.
حسینی: شاعران بیتفاوت نباشند
وزیر ارشاد هم پس از شعرخوانی و بیان سخنان شاعران، در این برنامه گفت: با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران کشور اظهار امیدواری کرد، شاعران کشور در کنار ابراز احساسات خود در شعر، احساس مسئولیت بیشتری در مقابل وقایع ایران و جهان داشته باشند و به ظلم رواشده به شیعیان در جهان بیتفاوت نباشند.
احتمال راهاندازی جایزه بینالمللی باغ کتاب با همکاری یونسکو
علی اکبر اشعری مدیر پروژه باغ کتاب با اعلام پیشرفت 76 درصدی آن، از احتمال راهاندازی یک جایزه جهانی در حوزه کتاب با محوریت باغ کتاب و با همکاری یونسکو در آینده نزدیک خبر داد. وی در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، با اشاره به روند پیشرفت این پروژه گفت: عملیات اجرایی جبهه شرقی به سرعت در حال انجام است، قسمتهایی از فضای سبز هم آماده شده و به زودی ساخت دریاچه باغ کتاب هم شروع میشود. این پروژه که تا اواسط تیرماه حدود 72 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، الان به حدود 76 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
وی از ارائه پیشنهادی به مسئولان ارشد شهرداری تهران و نیز دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو (سعیدآبادی) برای راهاندازی جایزهای بینالمللی در حوزه کتاب و با محوریت باغ کتاب خبر داد و گفت: قصد داریم یونسکو را هم در این کار دخیل کنیم تا جایزه بُعد بینالمللی به خود بگیرد.
اشعری در بیان جزئیات این جایزه گفت: جایزه مذکور به ناشران و پدیدآورندگان آثار داخلی تعلق میگیرد که در خارج از کشور منتشر و با استقبال مواجه شدهاند و هدف از ارائه این پیشنهاد به مسئولان ذیربط نیز تشویق آنها و ایجاد انگیزه برای رشد گستره فعالیتهایشان در خارج از کشور است.
داریوش شایگان بستری شد
داریوش شایگان پس از یک هفته بیماری گرفتگی عروق و ایجاد لخته خون، شب گذشته در بیمارستان بستری شد. این خبر را علی دهباشی به خبرنگار مهر داد و افزود: دکتر شایگان بعد از یک هفته بیماری و گرفتگی عروق و ایجاد لخته خون، دیشب (22 مرداد) به تشخیص پزشکان معالج در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد. خوشبختانه وضعیت جسمی دکتر شایگان وخیم نیست و در حال حاضر اندکی بهبود یافته است.
خبر دیگر از این اندیشمند بینالمللی اینکه ماه گذشته آکادمی فرانسه اعلام کرد که شایگان برنده جایزه اول این آکادمی شده که جایزه مذکور آبان ماه امسال طی مراسمی با حضور جمعی از بزرگترین نویسندگان فرانسوی و اعضای آکادمی به وی اهدا خواهد شد. داریوش شایگان به خاطر مجموعه آثاری که به زبان فرانسه نوشته، از سوی آکادمی فرانسه مستحق دریافت مدال درجه یک این آکادمی شناخته شد.
کتابخانه عمومی شهید مطهری یکی از 3 کتابخانه برتر کشور شد
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران گفت: از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، کتابخانه شهید مطهری شهر تهران به عنوان یکی از 3 کتابخانه برتر فرهنگی کشور انتخاب شد. این خبر در روزهای ابتدایی هفته منتشر شد و اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل کتابخانههای عمومی تهران با اعلام آن گفت: ازسوی اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور و بر اساس شاخصهای تعیین شده، کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر تهران به عنوان کتابخانه عمومی برتر در زمینه فعالیتهای فرهنگی در بین کتابخانههای عمومی کشور در مردادماه سال جاری انتخاب و معرفی شد.
آخرین مجموعه شعر زندهیاد تیمورلو به بازار میآید
کاظم واعظ زاده، شاعر و یکی از دوستان زنده یاد صمد تیمورلو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «خروس مرده برمیخیزد» عنوان آخرین مجموعه شعر تیمورلو است که قرار است توسط نشر آوای کلار منتشر شود.
وی در بیان جزئیات این کتاب گفت: این کتاب پیش از این در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد، ولی به دلیل ایراداتی که در چاپ آن وجود داشت، تنها چند نسخه از آن توزیع شد و عرضه آن در نمایشگاه نهایی نشد. قرار بر این شد که وقتی چاپ کتاب تصحیح شد، دوباره به بازار بیاید که متاسفانه حادثه درگذشت تیمورلو پیش از انتشار کتاب رخ داد.
واعظ زاده ادامه داد: نسخه تصحیح شده کتاب دقیقا روزی که تیمورلو درگذشت، در دست ناشر بود چون قرار بود برای آخرین اصلاح آن را به ما بسپارند، اما گفتند که کتاب را روز شنبه یعنی روزی که مصادف با فردای درگذشت تیمورلو شد، به دست ما میرسانند. حالا هم قرار است طی روزهای آتی کتاب به دست من برسد تا بازبینی نهایی را روی آن انجام بدهم.
فرید زکریا از کار معلق شد
فرید زکریا ستون نویس سرشناس مجله تایم و مجری معروف شبکه خبری سی.ان.ان به علت استفاده از مطلب فردی دیگر در یکی از نوشتههای خود از کار معلق شد. زکریا به دلیل این اقدام معذرت خواهی کرده و مجله تایم نیز عذرخواهی وی را پذیرفته اما اعلام کرده که وی به مدت یک ماه از کار معلق خواهد بود. زکریا روز جمعه 20 مرداد با صدور بیانیهای اعلام کرد که مرتکب اشتباهی وحشتناک شده و تمامی گناه ها را در این رابطه به گردن گرفت. دربیانیه ای دیگر "علی زلنکو" سخنگوی تایم اعلام کرد : مجله معذرت خواهی زکریا را پذیرفته اما به مدت یک ماه مطالب وی در این مجله چاپ نمی شود.
زکریا در شماره 20 آگوست مجله تایم که قرار است در هفته پیش رو منتشر شود، مطلبی درباره کنترل سلاح در آمریکا دارد و گفته میشود در این مقاله پاراگرافهای وجود دارد که همانند یاداشت «جیل لپور» استاد تاریخ دانشگاه هاروارد است که در ماه آوریل در مجله نیویورک منتشر شده بود. وی در یاداشت خود با عنوان «مورد کنترل سلاح» مطلب را با پارگرافی با این جملات آغاز میکند: آدام وینکلر، از اساتید قانون اساسی در دانشگاه یو سی ال ای تاریخ درست کنترل سلاح را تهیه کرده، و آن را اینگونه نامگذاری کرده «نبرد برای حق داشتن سلاح در آمریکا».
عرضه آثار ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانفکورت محدود به یک ناشر نخواهد بود
محمد عظیمی مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته برای حضور نشر ایران در شصت و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت در مهرماه امسال گفت: کارهای اصلی برای حضور ایران در این نمایشگاه از جمله ثبت نام و رزرو غرفه، صورت گرفته و در حال طی کردن الزامات اجرایی اخذ ویزا برای مسئولان اجرایی حاضر در این رویداد هستیم. در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت بهترین کتابهای ناشران کشور به نمایش گذاشته میشود و این آثار منحصر به یک ناشر نیست.
وی با بیان اینکه امسال هم مانند سالهای قبل تعدادی از ناشران ایرانی به صورت مستقل در این نمایشگاه بینالمللی حضور خواهند داشت، افزود: دقیقاً نمیتوان از تعداد این ناشران آماری ارائه کرد اما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، موسسه نمایشگاههای فرهنگی در نمایشگاه کتاب فرانفکورت غرفه دارد و امسال نحوه حضور کشورمان متفاوت از سالهای قبل خواهد بود.
تهران تایمز روسی در مسکو منتشر شد
ویژهنامه روسی تهرانتایمز در مسیر توافق خبرگزاری مهر و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، به مناسبت ماه مبارک رمضان و روز قدس منتشر و در فدراسیون روسیه توزیع شد. این ویژهنامه در شکلی جذاب و با مطالبی پیرامون ماه مبارک رمضان در روسیه و ایران، خوانندگان خود را با آداب و رسوم مسلمانان دو کشور در این ماه مبارک آشنا میسازد.
ویژهنامه روسی تهران تایمز در 1300 نسخه منتشر شده و در روز ایران در خیمه رمضان مسکو توزیع شد. علاوه بر این این ویژهنامه در بین شیعیان مسکو و برخی دیگر از شهرهای روسیه نیز توزیع شده است.
بخش انقلاب اسلامی به جایزه شهید غنیپور افزوده شد
دوازدهمین دوره جایزه ادبی شهید حبیب غنیپور این روزها در حالی در تدارک آغاز داوریهای خود است که در این دوره از جشنواره رویکرد تازهای را در داوری آثار خود شاهد خواهد بود که شامل افزوده شدن بخش انقلاب اسلامی به آن است.
این جشنواره که تا پیش از این، داوری خود را در بخشهای «داستان و رمان بزرگسال» و «داستان و رمان نوجوان» با موضوع آزاد و نیز «داستان و رمان» و «زندگینامه داستانی» با موضوع دفاع مقدس انجام میداد در سال جاری موضوع انقلاب اسلامی را نیز به داوریهای خود اضافه کرده است و بر این مبنا این جایزه ادبی در سال جاری جدای از بخشهای آزاد، برترین «داستان و رمان» با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و «زندگینامه داستانی» با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را نیز معرفی خواهد کرد.
تاکنون بیش از 750 اثر برای داوری در این دوره از این جشنواره در دبیرخانه جشنواره گردآوری شده است که همزمان با آغاز داوریها، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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