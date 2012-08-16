شب خاطره آزادگان دفاع مقدس در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که چهارشنبه شب در مسجد الغدیر دانشگاه یاسوج و با حضور دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت برگزار شد، سه تن از آزادگان استان به روایت خاطرات خود از دوران اسارت پرداختند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان در این مراسم بر حفظ ارزشهای دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: پاسداری از ارزش ها جز با مبارزه میسر نیست.

حجت الاسلام حافظ ثابت افزود: معنویت، ایثار و توکل بر خدا، رمز واقعی پایداری و سربلندی آزادگان در زندانهای بعثی بود.

وی بر ضرورتگسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت در عرصه های مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: آزادگان گنجینه های بزرگی هستند که نسل جوان و به خصوص دانشجویان باید آنها را الگو قرار دهند.

این جانباز دفاع مقدس همچنین بیان داشت: دفترچه خاطرات رزمندگان استان پر از رشادتها و فداکاریهایی است که باید برای انتقال به نسلهای آینده ثبت و ضبط شوند.

وی تاکید کرد: بیان خاطرات دفاع مقدس می تواند فرهنگ عظیم دفاع مقدس را در بین نسل جوان گسترش دهد تا همیشه از این فرهنگ عاشورایی سیراب شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد که خود از آزادگان دوران دفاع مقدس است نیز در این مراسم بازگشت آزادگان به میهن را معجزه الهی عنوان کرد.

مرتضی رهنما با اشاره به حمایت گسترده مالی کشورهای عربی از صدام در جنگ با ایران گفت: صدام به خاطر عدم تحقق وعده های کشورهای عربی به کویت حمله کرد و برای اینکه مشکلاتش در کشور کمتر شود، اقدام به آزادسازی اسرا کرد.

وی بیان کرد: رزمندگان در جبهه ها به همه چیز فکر می کردند جز اسارت و در این دوران هم همیشه آماده شهادت بودند.

رهنما ولایت پذیری و ایثار را عامل اصلی حفظ انسجام و وحدت آزادگان دردوران اسارت عنوان کرد و گفت: اگر همیشه گوش به فرمان ولایت باشیم هیچ کسی جرات حمله به ایران اسلامی را ندارد زیرا دشمنان پاسخ پشیمان کننده ای را در هشت سال دفاع مقدس دریافت کردند.

وی در ادامه به روایت برخی از خاطرات خود از دوران اسارت پرداخت.

یکی دیگر از آزادگان دفاع مقدس نیز در این مراسم گفت: دشمن شناسی و موقعیت شناسی اسرای ایرانی در دوران اسارت زبانزد بود و عدم همکاری آنها با دشمن موجب نا امیدی و یاس بعثی ها شده بود.

مهدی منتظری افزود: ایثار و از خودگذشتگی اسرا رمز پیروزی آنان در آن دوران سخت بود و اسرا از این مرحله سربلند بیرون آمدند.

وی عنوان کرد: باید از این دست آوردها و از انقلاب در مقابل خطرات محافظت کنیم و نقش دانشجویان در این خصوص بیشتر از سایر اقشار است.

در ادامه یدالله شاهمرادی یکی دیگر از آزادگان دفاع مقدس نیز به مقوله طنز در اسارت اشاره کرد و به بیان خاطراتی در این خصوص پرداخت.