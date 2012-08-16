ندای مظلومیت مردم فلسطین در جهان طنین انداز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه بجنورد و دفترنمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی در این بیانیه مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی این روز دعوت کردند.

در این بیانیه آمده است: مردم غیور، آزاده و سرافراز خراسان شمالی به مصداق آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» و فرمایش معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند: «روز قدس روزی است که باید همه جامعه مسلمین اظهار وجود کنند و به ابرقدرت‌ها هشدار بدهند» و در حالی که اکنون از رایحه دلپذیر و روح نواز شب‌های قدر جسم و جان همگان لبریز از عطر خدایی شده است در جمعه آخر ماه رمضان ندای مظلومیت قبله اول مسلمانان (قدس شریف) و دد منشی‌های صهیونیسم جهانی را به گوش جهانیان می‌رسانند.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در حالی که ندای تظلم خواهی مسلمانان فلسطین، مظلومیت مسلمانان میانمار، بحرین، عربستان و سوریه دل هر انسان آزاده‌ای را می‌رنجاند و فضای منطقه و جهان اسلام نیز سرشار از بیداری اسلامی و اندیشه‌های شگرف احیا کننده اسلام ناب محمدی (ص) و ارشادات و منویات ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) است، شایسته است که بار دیگر شما مردم متدین و خداجوی این خطه از ایران اسلامی، با حضور حماسی و هوشمندانه، فریادهای خود را بر سر طواغیت و فراعنه زمان بکوبید و عزت و اقتدار مسلمانان را به رخ مدعیان دروغین حقوق بشر بکشانید.

دراین بیانیه تصریح شده است: امام جمعه بجنورد و سایرائمه جمعه شهرهای خراسان شمالی همانند سال‌های گذشته همگام با مردم روزه دار، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل را در آسمان خراسان شمالی طنین انداز می‌کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: امام جمعه بجنورد و نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی از تمامی مسئولین، دلسوزان و خادمان دین، علمای اسلام، روحانیت معظم، جامعه دانشگاهی و عموم خواهران و برادران روزه دار دعوت می‌کنند تا با حضور بی بدیل و بی نظیر خود در راهپیمایی روز قدس و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و منویات رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت نموده و پاسخ دندان شکنی به زمزمه‌های بدخواهان و کج اندیشان بدهند.