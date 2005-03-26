تاكيد نخست وزير ايتاليا بر عدم خروج نظاميان اين كشور از عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، برلوسكني در حاشيه نشست سران اتحاديه اروپا در بروكسل در گفت وگو با خبرنگار شبكه العالم، با اشاره به اينكه موضع خود را در اين زمينه تغيير نخواهد داد، رسانه هاي گروهي را به جنجال سازي و هياهو درباره خروج نيروهاي ايتاليايي از عراق متهم كرد.



"گوران پيرسون" نخست وزير سوئد نيز نيز در گفت وگو با اين شبكه عربي، اجلاس اقتصادي سران اتحاديه اروپا در بروكسل را موفقيت آميز توصيف كرد.



وي گفت : دليل موفقيت آميز بودن اين اجلاس، موافقت آن با پيشنهاد وزراي دارايي اين اتحاديه است كه پيش از برگزاري اجلاس سران در بروكسل برگزار شد.



به گفته وي، اتحاديه اروپا در راه صحيح و درستي حركت مي كند تا به بزرگترين قدرت اقتصادي در جهان تبديل شود حتي اگر اين امر چند سال هم به تاخير افتد.



وزراي دارايي اتحاديه اروپا يكشنبه گذشته در بروكسل جهت توافق درباره اصلاح توافقنامه تثبيت واحد پول اروپا گرد هم آمدند.



شايان ذكر است سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا 26 اسفند سال گذشته گفته بود زمان آن فرارسيده است كه رم بحث و گفت وگو با دولت عراق و هم پيمانانش در باره احتمال خروج تدريجي سربازان ايتاليايي از عراق را آغاز كند.



ايتاليا يكي از هم پيمانان وفادار جرج بوش رييس جمهور آمريكاست كه سه هزار و 300 سرباز در عراق مستقر كرده است.

برلوسكني خاطرنشان كرد: با توجه به وضعيت و شرايط سياسي موجود ، ايتاليا مي تواند گفت وگو با مقامات عراقي و با نيروهاي ائتلاف درباره خروج تدريجي نيروهايش از سپتامبر آينده از ناصريه را آغاز كند.



اين درحاليست كه يك مقام آمريكايي موضوع عقب نشيني احتمالي نيروهاي ايتاليايي از عراق را كم اهميت دانست و بوش نيز تاكيد كرد: خروج ايتاليا از عراق تغييري در سياستهاي ما ايجاد نمي كند.

پس از اين اظهارات بود كه برلوسكني درعقب نشيني آشكار از مواضع قبلي براي نشان دادن وفاداري خود به آمريكا اظهار داشت: اگر بوش و بلر نه بگويند، ايتاليا از عراق عقب نشيني نمي كند.

رييس جمهور آمريكا در واكنش به خبر تصميم ايتاليا براي خروج نيروهاي خود از عراق گفته بود : خروج نيروهاي ايتاليايي در عراق هيچ تغييري در سياستهاي ما ايجاد نخواهد كرد.

اين مساله ازسوي نخست وزير انگليس نيز مورد تاييد قرار گرفت.