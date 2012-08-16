خسرو آقایاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های خود پس از پایان همکاری‌اش با حوزه هنری اظهار کرد: پس از جدایی از حوزه هنری در نظر دارم تا به کارهای عقب‌مانده‌ای که این مدت فرصت رسیدگی به آن‌ها را نداشتم، رسیدگی کنم. حدود 30 نمایشنامه از سال‌های گذشته دارم که با وجود اینکه بارها روی صحنه رفته‌اند، تاکنون برای انتشار آن‌ها اقدام نکرده‌بودم و هم‌اکنون مشغول بازبینی، بازنگری و ویراستاری نهایی هستم تا برای انتشار به ناشر سپرده شوند.

وی با اشاره به انتشار 4 جلد از مجموعه حماسه پهلوانی ویژه نوجوانان گفت: همچنین در حال بازنویسی بیش از 30 فتوت‌نامه فارسی هستم که با نگاهی جدید پرداختی تازه از فتوت‌نامه‌ها و روایات داستانی ـ حماسی را در 14 جلد بیان می‌کند.

وی افزود: در این مجموعه من تلاش کردم به فرهنگ پهلوانی و زورخانه‌ای وفادار بمانم و این فرهنگ را از خاستگاه اصلی آن روایت کنم و به شخصیت‌های گمنام و مهجور مانده سلسله پهلوانان در ایران بپردازم. متأسفانه اکنون هرگاه صحبت از فتوت‌نامه می‌شود، همه سراغ پوریای ولی می‌روند، در حالی که شخصیت‌های گمنام بسیاری در کشور ما وجود دارند که تاکنون به آنها پرداخته نشده است.

آقایاری تصریح کرد: بنابراین در این اثر 300 چهره از پهلوانان گمنام را معرفی و زندگینامه آن‌ها را روایت کردم. من در این اثر تلاش کردم ریشه‌‌های آیین درویشی و فتوت را پیدا کنم و ارتباطی را که بین فتوت و طریقه‌های درویشی وجود دارد، نشان دهم.

سردبیر ماهنامه کتاب ماه کودک و نوجوان، با بیان این مطلب که نگاه تربیتی در این مجموعه غالب است، گفت: در این مجموعه هر پهلوان متعلق به یک استان است و در مجموع 14 استان تاکنون کار شده است که استان‌های تهران، قم، خراسان، فارس و... از این مجموعه‌اند.

وی در پایان گفت: من از شکل عرضه 4 جلد نخست این مجموعه راضی نبودم و گرافیک کار خوب از آب در نیامده بود؛ بنابراین برای انتشاراین 14 جلد ناشر را با دقت بیشتری انتخاب خواهم کرد تا خروجی کار از نظر ظاهر اثر نیز راضی‌کننده باشد.

آقایاری از در دست انتشار بودن دو اثر خود با عنوان «انار خاتون» و «باغ آرزوها» خبر داد.