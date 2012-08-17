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۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

حجت الاسلام نکونام:

مسجد قدس به اسلام تعلق دارد

مسجد قدس به اسلام تعلق دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه مسجد قدس در واقع به اسلام تلعق دارد، گفت: این مسجد جایگاه ویژه ای در اسلام دارد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  مسجد قدس در واقع تلعق به اسلام دارد، اظهار داشت: این مسجد جایگاه ویژه ای در اسلام دارد.

وی بیان داشت: خدواند تبارک و تعالی در آیات قران از مسجد قدس را مسجدی مبارک عنوان کرده است .

وی با اشاره به اینکه این مسجد در نظر مسلمانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مسلمانان نسبت به این مسجد حساسیت خاص و ویژه ای باید داشته باشند، اذعان داشت: در حال حاضر این مسجد دست بیگانگان و مستکبران قرار دارد.

حجت الاسلام نکونام بیان کرد: مسجدی که در قران مبارک دانسته شده، مسجدی که محل عروج پیامبر اکرم بوده و ... در حالی که باید در دست مسلمانان باشد در اختیار ستمگران و مستکبران است که باید مسلمانان این مسجد را در دست خود داشته باشند.

نگاه ها نسبت به مسجد قدس نگاهی عقیده ای باشد

نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری بیان داشت: باید نگاه ها نسبت به مسجد قدس نگاهی عقیده ای باشد.

محمد علی نکونام یاد آور شد: جمعه آخر ماه رمضان به این دلیل روز قدس نامگذاری شده تا حساسیت همه مسلمانان نسبت به این مکان مقدس بالاتر رود.

وی بیان داشت: وحدت و یکپارچگی مسلمانان زمینه ساز آزادی مسجد قدس از دست ظالمین و استکبار گران است.

تظاهرات مسلمانان موجب ضعف وذلت استکبارگران شده است 

نکونام با بیان اینکه تظاهرات همه مسلمانان موجب ضعف و ذلت استکبار گران شده است، عنوان کرد: امواج عظیم تظاهرات و راهپیمای ها رعب و وحشت دشمنان را بیشتر کرده است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه اجتماع عظیم مسلمانان در این روز موجب اتحاد می شود، بیان داشت: دراین روزمسلمانان  بهم می پیوندند و اجتماع عظیم مسلمانان در این روز رخ می دهد و یک اجتماع واحد در بین مسلمانان و غیر مسلمانان شکل می گیرد.

رواج "بیداری اسلامی" موجب می شود که امواج گسترده اسلامی در سرتا سردنیا به وجود آید

نکونام با اشاره به اینکه مسلمانان و غیر مسلمانان در این روز از خود می پرسد قدس چیست؟ غاصبین قدس چه کسانی هستند؟وظیفه مسلمانان چیست و ..... و پاسخ به این سوالات موجب بیداری اسلامی مسلمان و غیر مسلمان می شود، تصریح کرد: زمانی که بیداری اسلامی رواج پیدا کند موجب می شود که امواج گسترده اسلامی در سرتا سردنیا به وجود آید.

وی عنوان کرد: پیوست عمیق مسلمانان در این روز موجب وحدت و یکپارپگی مسلمانان شده و این موضع از جمله عوامل شکست مستکبرین و دشمنان خواهد بود.

کد مطلب 1674728

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