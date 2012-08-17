مسجد قدس به اسلام تعلق دارد

حجت الاسلام محمد علی نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسجد قدس در واقع تلعق به اسلام دارد، اظهار داشت: این مسجد جایگاه ویژه ای در اسلام دارد.

وی بیان داشت: خدواند تبارک و تعالی در آیات قران از مسجد قدس را مسجدی مبارک عنوان کرده است .

وی با اشاره به اینکه این مسجد در نظر مسلمانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مسلمانان نسبت به این مسجد حساسیت خاص و ویژه ای باید داشته باشند، اذعان داشت: در حال حاضر این مسجد دست بیگانگان و مستکبران قرار دارد.

حجت الاسلام نکونام بیان کرد: مسجدی که در قران مبارک دانسته شده، مسجدی که محل عروج پیامبر اکرم بوده و ... در حالی که باید در دست مسلمانان باشد در اختیار ستمگران و مستکبران است که باید مسلمانان این مسجد را در دست خود داشته باشند.

نگاه ها نسبت به مسجد قدس نگاهی عقیده ای باشد

نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری بیان داشت: باید نگاه ها نسبت به مسجد قدس نگاهی عقیده ای باشد.

محمد علی نکونام یاد آور شد: جمعه آخر ماه رمضان به این دلیل روز قدس نامگذاری شده تا حساسیت همه مسلمانان نسبت به این مکان مقدس بالاتر رود.

وی بیان داشت: وحدت و یکپارچگی مسلمانان زمینه ساز آزادی مسجد قدس از دست ظالمین و استکبار گران است.

تظاهرات مسلمانان موجب ضعف وذلت استکبارگران شده است

نکونام با بیان اینکه تظاهرات همه مسلمانان موجب ضعف و ذلت استکبار گران شده است، عنوان کرد: امواج عظیم تظاهرات و راهپیمای ها رعب و وحشت دشمنان را بیشتر کرده است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه اجتماع عظیم مسلمانان در این روز موجب اتحاد می شود، بیان داشت: دراین روزمسلمانان بهم می پیوندند و اجتماع عظیم مسلمانان در این روز رخ می دهد و یک اجتماع واحد در بین مسلمانان و غیر مسلمانان شکل می گیرد.

رواج "بیداری اسلامی" موجب می شود که امواج گسترده اسلامی در سرتا سردنیا به وجود آید

نکونام با اشاره به اینکه مسلمانان و غیر مسلمانان در این روز از خود می پرسد قدس چیست؟ غاصبین قدس چه کسانی هستند؟وظیفه مسلمانان چیست و ..... و پاسخ به این سوالات موجب بیداری اسلامی مسلمان و غیر مسلمان می شود، تصریح کرد: زمانی که بیداری اسلامی رواج پیدا کند موجب می شود که امواج گسترده اسلامی در سرتا سردنیا به وجود آید.

وی عنوان کرد: پیوست عمیق مسلمانان در این روز موجب وحدت و یکپارپگی مسلمانان شده و این موضع از جمله عوامل شکست مستکبرین و دشمنان خواهد بود.