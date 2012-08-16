روز قدس روز سر دادن صدای عدالت طلبی و حقیقت جویی است

مهدی کیانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز قدس بار دیگر صدای عدالت طلبی و حقیقت جویی را سر می دهیم و بانگ الله اکبر و طنین رسای آزادی خواهی را به گوش جهانیان برسانیم.

وی افزود: روز جهانی قدس میراث گرانقدر و ابتکار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) و روز اسلام و نبی مکرم اسلام(ص) است، روزی که تمامی ملت های اسلامی و آزادی خواه جهان در این روز در حمایت از مظلومیت ملت بی دفاع فلسطین بپا می خیزند و فریاد رهایی قدس شریف را سر می دهند.

وی تصریح کرد: امسال در حالی این روز را برگزار می کنیم که شاهد انقلاب های منطقه، به هم ریختن اوضاع اقتصادی در غرب، اعتصابات و تجمعات گسترده مردم در سرزمین های اشغالی و تحولات سوریه و دخالت و دشمنی رژیم جعلی صهیونیستی و استکبار جهانی و کشتار زنان و مردان بی دفاع و مظلوم میانمار و از همه مهمتر بیداری ملت های مسلمان منطقه و نهضت استقلال طلبی و استکبار ستیزی آنان هستیم.

فرماندار مهریز تاکید کرد: مردم با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی روز جهانی قدس همگام و هم صدا با سایر مسلمانان جهان و مردم محروم و مظلوم فلسطین اشغالی بار دیگر صدای عدالت طلبی و حقیقت جویی را سرداده و بانگ الله اکبر و طنین رسای آزادی خواهی را به گوش جهانیان برسانند و با لبیک به ندای امام راحل که همان آزادی قدس شریف و قبله اول مسلمین است تجدید میثاق کنند.