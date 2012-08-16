راهپیمایی روز قدس مقاومت اسلامی مسلمانان را استمرار می بخشد

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا نیشابوری در گفت و گو با مهر افزود: جنایت صهیونیست ها هر روز بیشتر می شود وحضور مردم در راهپیمایی همچون قدس اعتراض شدیدی است به جنایات صهیونیست ها و مردم با حضور در روز قدس حمایت خود را از فلسطین و بشریت اعلام خواهند کرد.



وی با بیان اینکه اگر نمی توانیم به طور مستقیم با صهیونیستها روبه رو شویم می توانیم با حضور در راهپیمایی تنفر وانزجار خود را معلوم کنیم خاطرنشان کرد: مردم با حضور در راهپیمایی توطئه های استکبار جهانی را نقش بر آب خواهند کرد و برای مقاومت مردم آن کشور امیدی خواهند شد.



وی با بیان اینکه هر چه زمان می گذرد حساسیت این روز بیشتر مشخص می شود اظهار داشت: امام با هوشمندی و با در نظر گرفتن اینکه قدس متعلق به مستضعفین است، مسلمانان را متحد و یکپارچه کردند.



خطیب جمعه دلیجان گفت: ادامه داد: روز قدس میراث عظیم حضرت امام خمینی(ره) برای مسلمانان است تا نابودی صهیونیست ها و این روز روز پاسداری است و سال به سال به عظمت آن افزوده خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: مستکبرین و استعمارگران باید بدانند مسلمانان تا نابودی آنها و تا زمان اخراج اسرائیل و صهیونیست ها از سرزمین قدس و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی خود دست از مبارزات خود برنخواهند داشت.



حجت الاسلام والمسلمین نیشابوری ادامه داد: روز قدس روز اتحاد مسلمین در مقابل مستکبرین و حمایت از مردم مسلمان فلسطین است و امروزه در جهان اسلام و آزادگان منفورترین حکومت، حکومت اسرائیل غاصب است.



وی اظهار داشت: آنچه شرایط قدس را عوض می کند موج بیداری در جهان اسلام و مبارزه آنها در خط مقدم است.



حجت الاسلام نیشابوری با اشاره به تهاجم های سازمان یافته مستکبرین برعلیه کشور سوریه با هدف شکستن خط مقدم مسلمین تصریح کرد: یکی از دلایل شکست ارتش صهیونیست ها را در جنگ 33 و 22 غزه و در مقابل مقاومت حزب الله را حمایت کشور سوریه از قدس دانست.



وی خاطرنشان کرد: اسرائیل امروزه می خواهد به ترتیب با ضربه زدن به سوریه، حزب الله و بعد نظام جمهوری اسلامی به نقشهای شوم خود جامعه عمل بپوشاند.



نیشابوری بیان داشت: کشورهای صهیونیست باید این را آویزه گوش خود قرار دهند و بدانند تا زمانی که کشورهای مسلمان با یکدیگر متحد هستند نقشه های شوم آنان با شکست روبه رو خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: ما با حضور در راهپیمایی با شکوه قدس با شهیدان هسته ای برای بار دیگر پیمان می بندیم تا فرا گرفتن انتقام آنها از پا نمی شنیم.