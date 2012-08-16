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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

شهرداری سنندج قهرمان مسابقات تنیس روی میز شهرداری های کردستان شد

شهرداری سنندج قهرمان مسابقات تنیس روی میز شهرداری های کردستان شد

مریوان - خبرگزاری مهر: در ادامه برگزاری چهارمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری های استان کردستان که در مریوان در حال برگزاری است تیم تنیس روی میز شهرداری سنندج به مقام قهرمانی این دوره از بازی ها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، "کیوان تیشه گران" از بازیکنان رشته تنیس روی میز شهرداری سنندج توانست با غلبه بر حریفان  خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.

همچنین "سردار پیری" از کامیاران و "عطاالله بهمنی" از دیواندره به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ادامه این مسابقات در رشته فوتسال نیز شش دیدار برگزار شد که در دیدار نخست تیم های بانه و کانی دینار به مصاف هم رفتند و بازی با نتیجه هفت بر چهار به سود تیم شهرداری بانه به پایان رسید.

در دیگر بازی ها تیم بیجار با نتیجه چهار بر یک تیم سقز را مغلوب کرد و تیم فوتسال شهرداری چناره با نتیجه پر گل هشت بر چهار موفق شد تیم سنندج را از پیش روی بردارد.

تیم های کانی دینار و زرینه نیز به نتیجه دو بر دو رضایت دادند و دیدار تیم های بیجار و دیواندره با برتری شش بر صفر تیم بیجار به پایان رسید.

گفتنی است مراسم پایانی اهدای مدال و کاپ و جوایز به تیم های شرکت کننده شب جمعه در سالن ورزشی موسک در شهر مریوان برگزار می شود.

کد مطلب 1674748

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