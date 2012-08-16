شهرداری سنندج قهرمان مسابقات تنیس روی میز شهرداری های کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، "کیوان تیشه گران" از بازیکنان رشته تنیس روی میز شهرداری سنندج توانست با غلبه بر حریفان خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.

همچنین "سردار پیری" از کامیاران و "عطاالله بهمنی" از دیواندره به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ادامه این مسابقات در رشته فوتسال نیز شش دیدار برگزار شد که در دیدار نخست تیم های بانه و کانی دینار به مصاف هم رفتند و بازی با نتیجه هفت بر چهار به سود تیم شهرداری بانه به پایان رسید.

در دیگر بازی ها تیم بیجار با نتیجه چهار بر یک تیم سقز را مغلوب کرد و تیم فوتسال شهرداری چناره با نتیجه پر گل هشت بر چهار موفق شد تیم سنندج را از پیش روی بردارد.

تیم های کانی دینار و زرینه نیز به نتیجه دو بر دو رضایت دادند و دیدار تیم های بیجار و دیواندره با برتری شش بر صفر تیم بیجار به پایان رسید.

گفتنی است مراسم پایانی اهدای مدال و کاپ و جوایز به تیم های شرکت کننده شب جمعه در سالن ورزشی موسک در شهر مریوان برگزار می شود.