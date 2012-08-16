جامعه ورزش قم در راهپیمایی روز جهانی قدس حضوری گسترده خواهد داشت

عباس جهان‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: جامعه ورزش و جوانان استان قم وحدت خود با سایر مسلمین در دفاع از مردم مظلوم فلسطین را در روز راهپیمایی با شکوه و بزرگ روز جهانی قدس به نمایش می‌گذارد.



وی بیان داشت: جامعه ورزش و جوانان استان قم همچون سایر اقشار انقلابی کشور و استان قم در روز جمعه بیست و هفتم مرداد ماه در راهپیمایی عظیم و میلیونی روز قدس حضور می‌یابد تا انزجار خود از رژیم منحوس صهیونیستی را نشان دهد.



هماهنگی حضور گسترده در راهپیمایی با هیئت‌های ورزشی قم



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: به همین منظور در جلسه مشترکی که با مسئولان هیئت‌های ورزشی استان قم برگزار شد، بر حضور پرشور و همه‌ جانبه آنها در راهپیمایی روز جمعه تاکید و مقرر شد تا ورزشکاران با لباس‌های متحدالشکل و یکرنگ در راهپیمایی حضور یابند.



وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حرکت راهپیمایان در روز جمعه بیست و هفتم مرداد ماه از میدان مطهری به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز می‌شود، محل تجمع ورزشکاران در مقابل مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم خواهد بود.



جهان‌بینی در ادامه به اهمیت نقش حضور مردم انقلابی و ظلم ستیز کشورمان در این راهپیمایی اشاره کرد و ابراز داشت: با وجود تحرکات سنگینی که از سوی استکبار جهانی و دشمنان خارجی برای مورد تاثیر قرار دادن گرامیداشت این روز مهم انجام شده است، ولی قطعا روز جهانی قدس در کشورمان همچون سال‌های گذشته بسیار پرشکوه برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: این عادت همیشگی دشمنان نظام است که در چند روز به برپایی روز قدس تبلیغ می‌کنند که جمهوری اسلامی قصد ندارد مراسم روز جهانی قدس را برگزار کند اما مردم ما با حضور هوشمندانه خود جواب دندان‌شکنی به دشمن داده و آنان را مایوس می‌کنند.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تاکید کرد: حضور گسترده و میلیونی مردم روزه‌دار ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانه هوشیاری مردم نسبت به مسائل جهان اسلام خواهد بود و جامعه ورزش نیز وظیفه خود می‌داند همچون بسیاری از عرصه‌های مهم و تاثیر گذار کشور در کنار سایر اقشار در این راهپیمایی مهم حضور یابد.



افزایش یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس



وی یادآور شد: بطور قطع اگر گروهی مسلمان و غیرمسلمان مورد ظلم قرار گیرند بر مسلمانان واجب است تا آنان را مورد حمایت خود قرار دهند و حمایت از فلسطین وظیفه ما است و این مهم را در روز قدس امسال بار دیگر نشان می‌دهیم.



جهان‌بینی تصریح کرد: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال که توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز قدس نامگذاری شده است، از یادگارهای ارزشمند و از حرکت‌های اعجاز‌آمیز ایشان بوده و باید همواره آن را زنده نگه داشت.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم حضور مردم در راهپیمایی روز قدس را نماد پایبندی ملت ایران به آرمان‌های امام راحل و رهبری دانست و اظهار داشت: امسال نیز مسلمانان جهان به ‌ویژه مردم مسلمان و روزه‌دار ایران اسلامی با حضور گسترده در این راهپیمایی ضمن اعلام انزجار و نفرت از رژیم صهیونیستی و آمریکا از مردم مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند.



وی افزود: روز جهانی قدس یادگار زیبای امام (ره) است که باید تا زمان محو رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار، توسط مردم مسلمان ایران محفوظ بماند، ضمن اینکه وحدت نیاز اساسی دنیای اسلام برای غلبه بر استکبار است و قدس شریف به عنوان نخستین قبله گاه مسلمانان نیز عاملی در تقویت یکپارچگی مسلمانان جهان محسوب می‌شود.