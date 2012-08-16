به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به منظور کمک به هموطنان زلزله‌زده آذربایجان شرقی اقدام به جمع‌آوری هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی نویسندگان و اهالی فرهنگ به منظور ارائه به مردم شهرهای اهر، هریس و ورزقان می‌کند.

در همین راستا این انجمن در فراخوانی از تمام نویسندگان و اهالی قلم و نیز تمام شخصیت‌ها و گروه‌های مرتبط و آشنا با این انجمن و نیز سایر اقشار جامعه خواسته است تا هدایای نقدی و غیرنقدی خود را از روز شنبه 28 مرداد به محل انجمن آورده و یا مبالغ نقدی خود را به شماره حساب سیبا به شماره 0106362935004 و یا شماره کارت 6037991124239744 به نام محسین هجری (دبیر انجمن) واریز کنند.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در نظر دارد این مبالغ را در نزدیک‌ترین زمان ممکن به صورت محموله غیرنقدی و با حضور جمعی از نویسندگان کودک و نوجوان به شهرهای زلزله زده استان آذربایجان شرقی ارسال کند.

انجمن نویسندگان کودک ونوجوان در هفته گذشته نیز با صدور اطلاعیه‌ای به همدری با اهالی زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی پرداخته بود.