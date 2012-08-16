اطیابی: اهالی سینما یک سال است با هم قهرند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطار مدیران تولید سینمای ایران به رسم هر ساله شب گذشته(25 مرداد) درحالی برگزار شد که مدیران تولید از وجود تفرقه و قهر بودن اهالی سینما انتقاد کردند.
مسعود اطیابی که مدیریت و ریاست انجمن مدیران تولید سینمای ایران را برعهده دارد به رسم میزبانی اولین سخنران این مراسم بود که گفت: این مراسم یازدهمین افطاری است که ما به سنت هر ساله برگزار میکنیم و در آن عملکرد خود را مرور میکنیم ما در انجمن مدیران تولید به دنبال حفظ دموکراسی و تامین منویات جمعی بودیم که همیشه تابع نظرات 120 عضو خود هستیم.
وی با انتقاد از شرایط موجود و حاکم بر سینمای ایران ادامه داد: متاسفانه امروز یک سال است که گروهی از اهالی سینما با هم قهر هستند به نحوی که در مراسمهای مختلف هر دو گروه اعلام میکنند که اگر گروه مقابل حضور پیدا کند ما حضور پیدا نمیکنیم و این امر بسیار بد است.
اطیابی تاکید کرد: اگر ما پیرو دین اسلام هستیم و ادعای تبعیت از امام حسین(ع) میکنیم و ادعا سینمای اسلامی را داریم؛ نباید این گونه باشد و نباید اهالی سینما باهم قهر باشند بلکه باید آشتی کنیم و باید بزرگان پا پیش بگذارند و آشتی کنند و باعث آشتی اهالی سینما شوند.
وی با اشاره به زلزله اخیر در آذربایجان شرقی افزود: قصد ما این بود که هزینه مراسم را به زلزله زدگان آذربایجان بدهیم اما بعد تصمیم گرفتیم که این مراسم را برگزار کنیم و ضمن جمع آوری کمکهای نقدی برای عزیزان مصیبت زده در زلزله اخیر بخشی از جوایزی که اهدا میشود را به زلزلهزدهها هدیه کنیم.
در این مراسم از نقی علی قلی زاده، حبیب اله کاسه ساز، علی قائم مقامی، مهدی احمدی و هادی انباردار به عنوان مدیر تولیدان برتر در سال گذشته تقدیر شد.
علیرضا سجادپور، حسین زندباف، پوران درخشنده،حبیب اسماعیلی، جواد نوروزبیگی، احمد میرعلائی، محمدبانکی و جمعی دیگر از هنرمندان از جمله افردای بودند که در این مراسم شرکت داشتند.
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