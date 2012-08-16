بیش از 160 پروژه جهاد کشاورزی استان سمنان در هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگرمهر، سید مجید موسوی پیش از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه 164 پروژه جهاد کشاورزی این استان در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید، اظهارداشت: این پروژه ها که در زمینه عمرانی و تولیدی است با 66 میلیارد و 816 میلیون ریال اعتبار اجرا می شود.

وی از بهره مندی سه هزار و 828 خانوار از مزایای این طرح ها در استان سمنان خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه اشتغالزایی این پروژه ها 10 هزار و 912 نفرمی باشد، تصریح کرد: از این تعداد 789 نفر به صورت مستقیم، یک هزار و 105 نفر غیر مستقیم و 9 هزار و 18 نفر به صورت موقت جذب بازار کار می شوند.

موسوی با اشاره به اجرای 112 پروژه در بخش آب و خاک، 29 مورد عشایری، 9 مورد دام و طیور، هفت پروژه باغبانی و بقیه در امور زراعت و منابع طبیعی در استان سمنان، گفت: 27 پروژه در شهرستان سمنان، 57 مورد در شاهرود، 28 مورد در دامغان، 27 مورد در گرمسار، 9 پروژه در مهدیشهر، پنج پروژه در میامی و 11 پروژه در شهرستان آرادان آماده افتتاح هستند.

وی با بیان اینکه 147 پروژه در بخش عمرانی و 17 طرح در بخش تولیدی اجرا و آماده بهره برداری است، اظهار داشت: برای طرح های عمرانی 46 میلیارد و 309 میلیون ریال و برای طرح های تولیدی 20 میلیارد و 507 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه دوم تا هشتم شهریور ماه به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است، افزود: این هفته بهترین فرصت برای انعکاس خدمات دولت به مردم است.