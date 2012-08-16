اقتصاد مقاومتی با مصرف افسارگسیخته محقق نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در سال جاری افزود: بی رویه مصرف کردن با نگاه اقتصاد مقاومتی هیچ گونه تناسب و انطباقی ندارد و حال که فشار غرب و استکبار جهانی از طریق تحریمهای اقتصادی روی کشور ما به اوج خود رسیده ، برای ایجاد انطباق لازم است تا فرهنگسازی خوبی در جامعه صورت پذیرد که صدا و سیما به عنوان پرمخاطب ترین رسانه کشور می تواند نقش بسیار پر رنگی را در این خصوص ایفا کند.
وی در ادامه به تشریح موضوع اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با کارگروه سلامت و امنیت غذایی پرداخت و اظهار داشت : در این کارگروه می توانیم بسیاری از جهت گیری ها و سیاستهای مرتبط با حوزه تولید ، توزیع و مصرف را مشخص کرده و هدف گذاری کنیم.
معاون استاندار ادامه داد: اولویت بندی نیازهای مردم در حوزه مواد خوراکی ، تولید مورد نیاز به حد کفایت ، تولید سالم و با کیفیت مطلوب ، توزیع عادلانه و به موقع محصولات و تولیدات در کنار فرهنگسازی مصرف صحیح و اجتناب از اسراف و تبذیر از موضوعات مهمی است که باید در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مورد توجه و مداقه قرار گیرد.
جمشیدی خاطر نشان کرد : دشمن با تمام توان وارد میدان شده و درصدد این است تا در حوزه اقتصادی ما را زمینگیر کند لذا ، چنانچه بیانات رهبر معظم انقلاب را در زندگی شخصی ، سازمانی و اجتماعی مان حاکم کنیم بدون شک یک نقشه راه و سند راهبردی بسیار روشن خواهیم داشت که ما را از تمام مشکلات و موانع عبور خواهد داد.
آغاز ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی شهرداریها
معاون امور عمرانی استاندار و رئیس کمیته اجرایی آزمون استخدامی شهرداریهای استان گلستان گفت : ثبت نام داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای کشور در استان گلستان همزمان با استانهای آذربایجان غربی، سمنان، قم، کردستان، کرمان،مرکزی و البرز از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخه 26/5/91 آغاز شد.
عبدالرضا دادبود اعلام کرد : ثبت نام آزمون استخدامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و داوطلبین با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به آدرس www.imo.org.ir و پس از دریافت ومطالعه دفترچه های آگهی هر استان، پستهای مورد نیاز ، شرایط احراز پستها و شرایط عمومی و اختصاصی استخدام ، میتوانند نسبت به ثبت نام خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
وی افزود : ثبت نام آزمون استخدامی شهرداریهای کشور به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و آزمون استخدامی در تاریخ 28 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار همچنین درخصوص رعایت عدالت دراین آزمون و برخورداری از نیروی متخصص درشهرداریها گفت: سازمان سنجش ، رقابت آزمون را به صورت یک کنکور برگزار خواهد کرد و آمادگی کامل جهت جذب نیروهای متخصص براساس عدالت ، وجود دارد .
راه اندازی مرکز پاسخگویی شبهات مذهبی در آزادشهر
مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به راه اندازی مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی و مشاوره مذهبی کرده است .
بر اساس این گزارش، قابل ذکر است، علاقمندان می توانند پاسخ سوالات خود را همه روزه از ساعت 10 الی 12 بصورت تماس با شماره 6739277-0174 دریافت نمایند.
همچنین عزیزان می توانند با ارسال سوالات خود از طریق پیام کوتاه به سامانه پیام رسان سفیران هدایت به شماره 300050623664735 پاسخ های خود را دریافت نمایند.
نظر شما