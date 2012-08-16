اقتصاد مقاومتی با مصرف افسارگسیخته محقق نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در سال جاری افزود: بی رویه مصرف کردن با نگاه اقتصاد مقاومتی هیچ گونه تناسب و انطباقی ندارد و حال که فشار غرب و استکبار جهانی از طریق تحریمهای اقتصادی روی کشور ما به اوج خود رسیده ، برای ایجاد انطباق لازم است تا فرهنگسازی خوبی در جامعه صورت پذیرد که صدا و سیما به عنوان پرمخاطب ترین رسانه کشور می تواند نقش بسیار پر رنگی را در این خصوص ایفا کند.

وی در ادامه به تشریح موضوع اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با کارگروه سلامت و امنیت غذایی پرداخت و اظهار داشت : در این کارگروه می توانیم بسیاری از جهت گیری ها و سیاستهای مرتبط با حوزه تولید ، توزیع و مصرف را مشخص کرده و هدف گذاری کنیم.

معاون استاندار ادامه داد: اولویت بندی نیازهای مردم در حوزه مواد خوراکی ، تولید مورد نیاز به حد کفایت ، تولید سالم و با کیفیت مطلوب ، توزیع عادلانه و به موقع محصولات و تولیدات در کنار فرهنگسازی مصرف صحیح و اجتناب از اسراف و تبذیر از موضوعات مهمی است که باید در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مورد توجه و مداقه قرار گیرد.

جمشیدی خاطر نشان کرد : دشمن با تمام توان وارد میدان شده و درصدد این است تا در حوزه اقتصادی ما را زمینگیر کند لذا ، چنانچه بیانات رهبر معظم انقلاب را در زندگی شخصی ، سازمانی و اجتماعی مان حاکم کنیم بدون شک یک نقشه راه و سند راهبردی بسیار روشن خواهیم داشت که ما را از تمام مشکلات و موانع عبور خواهد داد.

آغاز ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی شهرداریها

معاون امور عمرانی استاندار و رئیس کمیته اجرایی آزمون استخدامی شهرداریهای استان گلستان گفت : ثبت نام داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای کشور در استان گلستان همزمان با استانهای آذربایجان غربی، سمنان، قم، کردستان، کرمان،مرکزی و البرز از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخه 26/5/91 آغاز شد.

عبدالرضا دادبود اعلام کرد : ثبت نام آزمون استخدامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و داوطلبین با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به آدرس www.imo.org.ir و پس از دریافت ومطالعه دفترچه های آگهی هر استان، پستهای مورد نیاز ، شرایط احراز پستها و شرایط عمومی و اختصاصی استخدام ، میتوانند نسبت به ثبت نام خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.



وی افزود : ثبت نام آزمون استخدامی شهرداریهای کشور به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و آزمون استخدامی در تاریخ 28 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.



معاون عمرانی استاندار همچنین درخصوص رعایت عدالت دراین آزمون و برخورداری از نیروی متخصص درشهرداریها گفت: سازمان سنجش ، رقابت آزمون را به صورت یک کنکور برگزار خواهد کرد و آمادگی کامل جهت جذب نیروهای متخصص براساس عدالت ، وجود دارد .

راه اندازی مرکز پاسخگویی شبهات مذهبی در آزادشهر



مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به راه اندازی مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی و مشاوره مذهبی کرده است .



بر اساس این گزارش، قابل ذکر است، علاقمندان می توانند پاسخ سوالات خود را همه روزه از ساعت 10 الی 12 بصورت تماس با شماره 6739277-0174 دریافت نمایند.



همچنین عزیزان می توانند با ارسال سوالات خود از طریق پیام کوتاه به سامانه پیام رسان سفیران هدایت به شماره 300050623664735 پاسخ های خود را دریافت نمایند.