به گزارش خبرنگار مهرٰ محمد رئوفینژاد قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگارانٰ با اشاره به اینکه سرجمع اعتبارات پروژههای مربوط به هفته دولت 482 میلیارد و 579 میلیون تومان است افزود: از این تعداد پروژه نیز 232 پروژه عمرانی، شهری و روستایی در سطح استان است که 138 پروژه شهری و 98 پروژه روستایی میباشد و قرار است در این زمینه شاهد افتتاح 182 پروژه و کلنگزنی 43 پروژه باشیم.
وی با تأکید بر اینکه سرجمع اعتبارات عمرانی استان در حدود 346 میلیارد تومان میباشد، تصریح کرد: از پروژههایی که قرار است طی هفته دولت کلنگزنی و افتتاح شود، 40 پروژه مربوط به طرحهای سرمایهگذاری است که از این تعداد نیز 37 پروژه افتتاح و 3 پروژه نیز کلنگزنی خواهد شد که سرجمع اعتبارات این پروژهها نیز 136 میلیارد و 579 میلیون تومان بوده و میزان تسهیلات سرمایهگذاری این طرحها نیز 72 میلیون یورو میباشد.
استاندار زنجانٰ با بیان اینکه هفته دولت امسال از ویژگیهای خاصی برخوردار است افزود: آخرین هفته دولت دهم، اولین ویژگی هفته دولت امسال است، به همین خاطر آخرین فرصتی است که دولت دهم باید از این فرصت استفاده بهینه را ببرد. همچنین باید آنچه عملکرد صادقانه دولت است در این هفته ارائه شود.
رئوفی نژاد افزود: از این فرصت به دست آمده باید بیش از سالهای گذشته استفاده کنیم که این مهم بدون برنامهریزی جامع و کامل میسر نخواهد شد.
وی در ادامه از برگزاری نمایشگاه بزرگ "دولت مهر" طی هفته دولت امسال خبر داد و گفت: بدون شک، بزرگترین کار ما در هفته دولت، همین برگزاری نمایشگاه است که باید با کار کارشناسی و تشکیل ستاد منسجم نسبت به برگزاری این نمایشگاه اقدام کنیم.
رئوفی نژاد افزود: این نمایشگاه با مساحتی در حدود 6632 مترمربع در فضایی مسقف و در محل کاسپین برگزار خواهد شد که 150 غرفه را در بر میگیرد که در همین راستا بر نحوه غرفهآرایی نمایشگاه مذکور تأکید زیادی شده است.
وی از برگزاری جشنواره شهید رجایی به عنوان یکی دیگر از برنامههای هفته دولت یاد کرد و افزود: این جشنواره امسال مفصلتر و گستردهتر برگزار میشود که در همین راستا امسال 117 دستگاه، مدیر و کارمند نمونه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت که این موارد شامل 27 دستگاه برتر، 68 مدیر و کارمند نمونه و 22 نفر از برگزیدگان حرف و صنوف مختلف است.
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان به نام شهید دکتر شهریاری نامگذاری می شود
استاندار زنجان در ادامه به تغییر نام دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان اشاره کرد و افزود: در این راستا هماهنگیهای لازم با شورای عالی انقلاب فرهنگی به عمل آمده است تا دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به شهید شهریاری نامگذاری شود که اگر بتوانیم مقدمات کار را فراهم کنیم، هفته دولت امسال شاهد این نامگذاری خواهیم بود، در غیر این صورت این مراسم به زمان آغاز سال تحصیلی جدید موکول خواهد شد.
رئوفینژاد ادامه داد: همچنین فراخوانی برای طراحی نماد زنجان انجام خواهد شد تا این نماد با مشخصههای گنبد سلطانیه، پایتخت شور و شعور حسینی، شهر غواصان دریادل و شیخ اشراق طراحی شود که اگر نتایج فراخوان تا هفته دولت مشخص شود، این نماد در نمایشگاه بزرگ دولت مهر، رونمایی خواهد شد.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی قدس، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این روز هر سال یکبار برگزار میشود، اما آثار آن در اقصینقاط جهان مشاهده میشود که قطع یقین امسال نیز شاهد حضور پرشور مردم ایران اسلامی و ملت ولایتمدار زنجان در راهپیمایی روز جهانی قدرس خواهیم بود.
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