موازی کاری در بخش فرهنگ موجب هدرروی اعتبارات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، امکانات و تجهیزات بخش فرهنگی و قرآنی مهیا است و ما میتوانیم کارهای تاثیرگذارتر و بهتری را در جامعه انجام دهیم.
وی بیان کرد: باید با قدرت و توان مدیریتی و استفاده از امکانات موجود، به دنبال بهره برداری از فرصتها باشیم.
رهنما تصریح کرد: اقدامات مطلوبی در حوزه قرآن و ترویج امور فرهنگی در این استان انجام شده و این روند تقویت خواهد شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همچنین با اشاره به اهمیت روز قدس عنوان کرد: روز قدس امسال از همه سالهای قبل مهمتر است و حضور مردم در خیابانها از همیشه مهمتر و تاثیرگذارتر خواهد بود.
رهنما با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس، تاکید کرد: این روز ریشه در آرمانها و ارزشهای اسلام و انقلاب دارد که حضور پرشور مردمی در این روز بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
نیم درصداز اعتبارات فرهنگی ادارات به فعالیتهای قرآنی اختصاص می یابد
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: ادارات و دستگاههای اداری بر اساس قانون، باید نیم درصد از اعتبارات فرهنگی خود را به فعالیتهای قرآنی اختصاص دهند.
عبدالرحمان توفیقیان تاکید کرد: هر اندازه برای ترویج مسائل قرآنی هزینه کنیم باز هم کم است و در این زمینه لازم است تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی بیان کرد: قرآن کتاب انسانساز بشر و بالاترین هدایتگر انسانها است و نباید از آن غافل ماند.
توفیقیان افزود: درحوزه فرهنگ باید یک نقشه راهبردی تدوین و تهیه شود که همه فعالیتها در راستای هدف انجام شده و برنامه ریزی شده باشد.
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