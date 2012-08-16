  1. بین الملل
۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

الحیات گزارش داد:

ادامه اعتراضات اسرائیلی ها به جنگ طلبی مسئولان رژیم صهیونیستی

ادامه اعتراضات اسرائیلی ها به جنگ طلبی مسئولان رژیم صهیونیستی

شخصیتهای حقوقی، دانشگاهی و پزشکان اسرائیلی نیز به صف معترضان به ماجراجویی احتمالی علیه ایران پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ، بیش از 400 شخصیت آکادمیک و کارشناس حقوقی اسرائیلی با امضای طوماری از خلبانان رژیم صهیونیستی خواستند که در صورت فرمان حمله به ایران از آن سرپیچی کنند.

امضا کنندگان این طومار تصمیم احتمالی برای حمله به مراکز هسته ای ایران را تصمیمی اشتباه که تاثیری بر روند برنامه هسته ای ایران ندارد عنوان کردند.

در همین راستا پزشکان برجسته اسرائیلی در نامه ای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نگرانی خود را از تبعات حمله احتمالی به ایران ابراز داشتند.

در این نامه آمده است: هر گونه حمله به ایران منجر به جنگی خواهد شد که صدها کشته و هزاران زخمی برجای خواهد گذاشت.

کد مطلب 1674850

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