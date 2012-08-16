کارگاه آموزشی خودنوآفرینی برای خبرنگاران کردستانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه با حضور بیش از 50 نفر از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، کارکنان اداره تعاون، کار و رفاع اجتماعی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان کارگاه آموزشی خودنوآفرینی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و به منظور افزایش میل به تعاون و تشکیل گروه های تعاونی در بین خبرنگاران برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این دوره آموزشی ترغیب خبرنگاران برای حضور در کارگاه های اموزشی به منظور افزایش توانایی و ظرفیت های بالقوه خود را لازم دانست و از شکوفایی استعداد خبرنگاران در این دوره ها ابراز خوشنودی کرد.

از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی مدیریت انگیزش و خلاقیت در تعاونی های خبرنگاری برای اعضای حاضر در کارگاه بود که در این راستا خبرنگاران در دو آزمون و تست تشخیص خلاقیت شرکت کردند و میزان خلاقیت و استعداد آنها محک زده شد.

مدرس این کارگاه چهار ساعته نسترن اسدی مدرس و مشاور خلاقیت در ایران بود که در سخنان خود شیوه های مختلف را در راستای مباحث مطرح کرد.

لازم به ذکر است در پایان نیز گواهینامه تخصصی گذراندن دوره خود نوآفرینی خبرنگاران برای حاضران صادر شد.