پژوهش ها در حوزه آسیبهای اجتماعی کاربردی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدزمان ابطحی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند، اظهارداشت: مراکز علمی و پژوهشی در بحث آسیب های اجتماعی کمرنگ عمل کردند، در حالی که این مراکز به منظور پیشگیری در امر مبارزه با مواد مخدر باید به آسیب شناسی پدیده های اجتماعی توجه بیشتری کرده و به پدیده شناسی این آسیب ها به ویژه گرایش مواد مخدر صنعتی بپردازند.

وی با بیان اینکه اعتیاد در مقام اول آسیب های اجتماعی کشور قرار دارد، عنوان کرد: در این راستا شبکه های مافیایی با عرضه گسترده روانگردان ها، رفتارهای پرخطر جنسی و بی بند باری اخلاقی هدف متلاشی کردن نهاد خانواده را دنبال می کنند.

ابطحی با بیان اینکه 50 درصد خانواده ها با تاخیر پنح ساله متوجه اعتیاد فرزندان می شوند، افزود: این مدت، عوارض جبران ناپذیری برای افراد و خانواده ها به ایجاد می کند، که در این زمینه آگاهی بخشی به خانواده ها و اطلاع رسانی بیستر در جامعه راهکاری برای پیشگیری از ابتلاء به اعتیاد است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حوزه اعتیاد را از دیگر عوامل موثر در کاهش اعتیاد برشمرد و بیان کرد: در این راستا مردم باید در زمینه تاسیس مراکز درمان معتادان سرمایه گذاری بیشتری کنند.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد معتادان متاهل هستند، افزود: باد توجه به اینکه مواد مخدر یک مشکل شخصی نیست و تمام اعضای خانواده را درگیر می کند، نیازمند توجه بیش از پیش مردم به آسیب های مواد مخدر است.

ابطحی سن اعتیاد در کشور را حدود 29 سال عنوان کرد و بیان داشت: 93 درصد معتادان مرد و هفت درصد زنان هستند.

وی با بیان اینکه شبکه های توزیع کننده مواد مخدر اقدام به تقویت باورهای غلط از طریق ایجاد نگرش آتی فریبنده کرده و در این راستا باید آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نیز در کشور افزایش یابد، اظهارداشت: متاسفانه این سیستم به جوانان و نوجوانان القاء کرده که برای رفع اختلالات روانی و عصبی همچون اضطراب، رهایی از بیماری های جسمی، کسب شادی، انرژی مضاعف و... اقدام به مصرف مواد مخدر توهم زا کنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند یادآور شد: صدا و سیمای استان با آموزش مهارت های ضروری به صورت غیر مستقیم و از طریق ساخت سریال های داستانی و مستند بومی سازی شده خطرات و آسیب های استفاده از مواد مخدر را به نسل جوان و در معرض تهدید بشناساند.