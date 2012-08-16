ساری میزبان سمپوزیوم اهدای عضو ایران و اسپانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قبادی اظهار داشت: این سمپوزیوم با موضوع پیوند اعضا در راستای ارتقای اهدای عضو، بهره گیری از تجارب کشور اسپانیا و نجات جان بیماران نیازمند از چهارم شهریور به مدت چهار روز در ساری برگزار می‌شود.



وی، توانمندسازی مدیران اهدای عضو برای تدوین برنامه ‌های مناسب به منظور شناسایی موارد مشکوک به مرگ مغزی در مراکز درمانی و ارتقا ظرفیت مدیران اهدای عضو در انتخاب و تربیت هماهنگ‌ کنندگان پیوند اعضا برای ارتباط با خانواده‌های اهداکننده عضو از مهمترین اهداف برگزاری این سمپوزیوم است.



معاون فرهنگی فراهم ‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت: اهدای عضو بیماران در مرکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه به حدود 78 درصد رسیده است.

پرداخت 154 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی

بانک کشاورزی مازندران، بالغ بر 154 میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای توسعه کشاورزی پرداخت کرد. این مبلغ به تعداد 482 طرح تعلق گرفته که در بخش های زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، گلخانه، صنایع وابسته به کشاورزی، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم، آب و خاک مکانیزاسیون اختصاص یافته است.

نرخ سود پرداختی این تسهیلات توسط متقاضی هفت درصد بوده و طرحهای اولویت دار طرحهای توسعه کشاورزی شامل مجتمع های گلخانه ای، دامداری و آبزی پروری و طرحهای امور تولیدات گیاهی، طرحهای امور تولیدات دامی، طرحهای آب و خاک وصنایع، طرحهای شیلاتی، طرحهای دامپزشکی، جنگل، مرتع و آبخیزداری، طرحهای ترویج و بهره برداری و طرحهای کوچک کشاورزی است.

متقاضیان حقیقی و حقوقی این طرحها با معرفی ستادهای شهرستانی و استانی به بانک کشاورزی می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

تعریض خیابان امام بهشهر پس از 28 سال

فرماندار بهشهرگفت: مشکل 28 ساله تعریض خیابان امام بهشهر با وفاق و همدلی ظرف یکسال آینده و در صورت تداوم مدیریت مناسب بر این تعریض به اتمام می رسد.



محمد رضا البرزی اظهار داشت: خوشبختانه با رویکردی جدیدی این بازگشایی در دست اقدام بوده و ستاد مدیریت بر تعریض خیابان امام متشکل از فرماندار، اطلاعات، دادستان شهردار، اعضای شورای اسلامی، رئیس اصناف، تشکیل شده تا هر چه زودتر این بازگشایی انجام شود.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی هایی که در دست اقدام داریم و با تعهد و کارآمدی می توانیم خیابان امام بهشهر را ظرف یکسال آینده تعریض و تحویل مردم دهیم و در این رابطه همه بازاریان، مردم و مسئولان باید کمک کار باشند.