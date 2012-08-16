ابراز همدردی جامعه پزشکی البرز با زلزله زدگان شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن ناصری با ارسال پیامی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن همدردی با بازماندگان حادثه و عرض تسلیت به مناسبت کشته شدن تعدادی از هموطنانمان اظهار داشت : این حادثه دردناک را به پیشگاه ولی عصر(عج) و ملت شریف ایران تسلیت عرض کرده و برای از دست رفتگان مغفرت و برای بازماندگان، و آسیب دیدگان ازخداوند متعال، صبر عجیل مسئلت داریم.



وی افزود: مجوعه دانشگاه علوم پزشکی البرز خود را در این مصیبت عظیم شریک می داند و در روزهای آینده کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به مناطق زلزله زده ارسال خواهد کرد.



رشته بهداشت دهان برای اولین بار در استان البرز



رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رشته بهداشت دهان، رشته ای است با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز آموزشی، شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی دولتی و خصوصی، که افراد به منظور ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان، خدمات پیشگیرانه، مشارکت در امر پژوهش و کمک به دندان پزشک به عنوان عضو تیم دندانپزشکی در مقطع کاردانی آموزش می بینند.



وی ادامه داد: شیوع گسترده بیماری های دهان از یک سو و هزینه بالای تربیت کادر درمانی ایجاب می نمود، تا توجه بیشتری به امر پیشگیری به عمل آید، و شعار وزارت بهداشت مبنی بر سالم نگه داشتن دندان سالم نیز با تاسیس آموزشکده بهداشت دهان قابل تحقق می باشد.



خوشنویسان با اشاره به وظیفه کاردان بهداشت دهان اظهار داشت: کمک به ارتقاء سطح سلامتی دهان و دندان جامعه، و پیشگیری از بیماری های دهان از جمله وظایف یک فرد آموزش دیده در این دوره می باشد.

وی افزود: آموزش بهداشت دهان و دندان در مهد کودک ها، در دبستان ها به دانش آموزان، آموزگاران و والدین و نیز آموزش به زوجین جوان، مادران باردار وشیرده از دیگر وظایف خطیر کاردان بهداشت دهان است.



وی در پایان با اشاره به ایجاد این آموزشکده در دانشگاه تازه تاسیس البرز گفت: راه اندازی آموزشکده بهداشت دهان مصداق مهمی از عملی کردن شعار تولید ملی و جهاد اقتصادی است زیرا ما میتوانیم در این مراکز با کمترین هزینه شاهد بیشترین بهره وری در امر خدمات بهداشت دهان و دندان باشیم که خوشبختانه در دانشگاه البرز این مهم در حال انجام میباشد.



اهمیت برنامه پزشک خانواده در نظام سلامت همانند قانون هدفمندی یارانه ها است



رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: مهمترین هدف برنامه پزشک خانواده عدالت در سلامت و دسترسی یکسان به خدمات است.



محمدحسن ناصری ادامه داد: به منظور کنترل هزینه‌های ناشی از خدمات تکراری، افزایش پاسخگویی ، امکان پیگیری خدمات ارائه شده به بیمار، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد جامعه و افزایش امکان کنترل کیفیت خدمات ، ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از اتلاف وقت، حرکت بیمار در سطوح سه‌گانه نظام ارائه خدمات به شکل کاملاً هدایت شده و با محوریت پزشک خانواده انجام می‌شود.



وی افزود: مردم علاوه بر اینکه در انتخاب پزشک خانواده خود آزادهستند، میتوانند از رایگان بودن خدمات پزشک خانواده در سطح 1 و کاهش چشمگیر فرانشیز ها در سایر سطوح نیز بهره مند شوند.



وی با اشاره به مزایای این برنامه برای پزشکان تصریح کرد: اگر بلوک بندی و توزیع بیماران بصورت درست انجام شود، قطعا درآمد پزشکان افزایش پیدا کرده و از از پراکنده کاری آنان نیز جلوگیری می شود.



ناصری ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی البرز این آمادگی را دارد تا با عزم و اراده وسیع پزشک خانواده را با دقت به مرحله اجرا برساند و ما درصدد آن هستیم تا با مشاهده و بررسی برنامه اجرا شده در دیگر استان ها، مشکلات و موانع موجود را شناسایی کرده و آن ها را برای اجرای کامل برنامه رفع نمائیم.



وی اظهار داشت: در حال حاضر برنامه بصورت وسیع در حال اجرایی شدن است و ما در مرحله ثبت نام از پزشکان عمومی هستیم و بیش از 53 درصد از پزشکان مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده استان البرز از طریق سامانه الکترونیک ویا بصورت حضوری ثبت نام کرده اند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه برای همراهی بهتر مردم و پزشکان باید ابهامات موجود برطرف شود گفت: به همین منظور در سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز به نشانی (www.abzums.ac.ir) سامانه ای نیز برای پاسخگویی به سوال متداول مردمی و پزشکان گنجانده شده است که افراد میتوانند با مراجعه به سایت ، سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ آن را نیز دریافت کنند.



فرهنگ سازی در حوزه سلامت با تلاش اصحاب رسانه امکان پذیر است.



معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بعد از تشکیل استان البرز و همزمان با آن ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه تهران و انفکاک دانشکده علوم پزشکی کرج از این دانشگاه، طراحی های خوبی برای برای توسعه امور دانشگاهی در کرج انجام شد که از پشتوانه حمایتی قاطع مردمی،استاندار و همینطور وزارت بهداشت برخوردار بود.



محمد علی محققی ادامه داد: با تلاش های گسترده مسئولین دانشگاه و همزمان با تدارک امکانات و جذب نیروی انسانی ، مخصوصا جذب اعضای هیئت علمی و توسه فضاهای بالینی و با مجوزهای صادر شده از سوی شورای گسترش ، دانشکده کرج به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل گشته و دانشکده پزشکی این دانشگاه نیز تاسیس شد.

وی افزود: در حال حاضر وجود دانشگاه علوم پزشکی بسیار خوب و با کیفیت در استان البرز ، به ثمر رسیدن بخش بسیار کوچکی از قابلیت های بسیار بزرگی است که در این استان وجود دارد.



محققی با اشاره به آموزشی شدن بیمارستان های استان البرز اظهار داشت: آموزش شدن مراکزدرمانی یک بحث فنی است که به موازات افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیازو ایجاد فضاهای آموزشی ، فعلا باید بخش به بخش و برحسب نیاز این مراکزآموزشی شوند.