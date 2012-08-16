محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: با نزدیک شدن به روز عید سعید فطر، آسایشگاه کهریزک در سراسر استان البرز آمادگی دریافت زکات فطریه مردم در روز عید سعید فطر را دارد.
وی افزود: وجوهی که مردم به عنوان فطریه در نظر می گیرند صرف امورخیریه می شود.
مدیر مشارکتهای مردمی یادآور شد: مومنانی که قصد ادای این فریضه واجب در صبح روز عید سعید فطر را دارند به پایگاه های ویژه این موسسه که برای دریافت وجوهات فطریه در اطراف جایگاه های برگزاری آیین های نماز عید فطر در سراسر استان مستقر هستند، مراجعه کنند.
وی افزود: این پایگاه ها از نخستین ساعات روز عید فطر تا پایان شب آماده دریافت فطریه شهروندان هستند.
محمدی به مهر خبر داد:
آمادگی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برای دریافت زکات فطریه
کرج- خبرگزاری مهر: مدیر مشارکت های مردمی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز از آمادگی پایگاه های این موسسه در نماز عید فطر در سراسر استان برای دریافت زکات فطریه خبر داد.
محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: با نزدیک شدن به روز عید سعید فطر، آسایشگاه کهریزک در سراسر استان البرز آمادگی دریافت زکات فطریه مردم در روز عید سعید فطر را دارد.
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